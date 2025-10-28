El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los ministros Diana Morant, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se preparan para la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida»hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión«se notará pronto»

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 19:06

Comenta

El Gobierno continúa con su día a día como su Carles Puigdemont no hubiera consumado el lunes el divorcio con el PSOEen el Congreso de ... los Diputados. Con una minoría acentuada por la marcha de dos socios del bloque que propició la investidura de Pedro Sánchez –primero Podemos y ahora Junts–, faltan votos para cualquier iniciativa parlamentaria. Y también sobra cierto optimismo. Moncloa, que lleva toda la legislatura negociando ley por ley con los que son sus socios, mantiene su agenda legislativa, impasible a la tozuda aritmética parlamentaria. En ese contexto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que calificó como «histórica» y confía en sacar adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  3. 3 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  4. 4 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  5. 5 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Amazon planea despedir hasta 30.000 empleados corporativos en su mayor recorte desde 2022
  8. 8

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  9. 9 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  10. 10

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»