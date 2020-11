El Govern pone en duda la celebración de las elecciones el 14-F Esquerra aumenta distancias y ganaría los comicios por delante de JxCat y el PSC La consejera de Presidencia, Meritxell Budó / Efe CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 20 noviembre 2020, 12:49

El Govern catalán ha puesto esta mañana en duda la celebración de las elecciones autonómicas en la fecha prevista del 14 de febrero del año que viene. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, de JxCat, ha asegurado en RNE que «no sabe» si podrán celebrarse los comicios en la fecha anunciada como consecuencia de la situación de la pandemia. «Tenemos que encontrar el equilibrio para encontrar los protocolos que garanticen el voto a todo el mundo y preservar la salud«, ha afirmado. »Si no lo conseguimos, no sé si se podrán celebrar las elecciones el 14 de febrero«, ha rematado.

Desde el primer día, el Govern ha apuntado que trabaja para que no ocurra como en las elecciones de Galicia y el País Vasco, que tuvieron lugar en el mes de julio, pero en las que hubo ciudadanos que no pudieron ir a votar porque estaban contagiados y no se les permitió acudir a los colegios. Los positivos por coronavirus no pudieron ir a votar y solo podían ejercer su derecho a voto una vez superado su periodo de confinamiento. La Generalitat, en este sentido, busca fórmulas para que nadie se quede sin tener la posibilidad de ejercer su derecho, sea cual sea su situación sanitaria. No es la primera vez que un miembro del Ejecutivo catalán muestra sus dudas sobre las elecciones, que están anunciadas, pero aún no han sido convocadas. En principio, queda un mes para que el Parlament se disuelva y Pere Aragonès tenga que firmar de forma automática el decreto de convocatoria.

De celebrarse, Esquerra Republicana parte como favorita a la victoria en las elecciones. Según el último barómetro del centro de estudios de opinión (CEO) de la Generalitat, ERC obtendría entre 36 y 37 diputados (sobre 135). Los republicanos aumentan la distancia sobre JxCat, que quedaría en segunda posición con 28-30 escaños. Las diferencias entre ambas formaciones en el anterior barómetro del CEO, realizado entre junio y julio, eran de apenas uno o dos diputados. La tercera plaza sería para el PSC, que de 24 diputados en la anterior oleada pasa a 22-23 parlamentarios. Ciudadanos, por su parte, sigue en caída libre. En 2017, ganó las elecciones con 36 escaños. La encuesta anterior le daba 19 y en la de octubre que se ha hecho pública esta mañana, 13-14. El PP obtendría entre 8 y 9, los comunes bajarían a 7-9 y Vox podría irrumpir por primera vez en el Parlament y con fuerza: de 7 a 8. La CUP sumaría de 6 a 8. La encuesta del CEO, realizada entre el 13 de octubre y el 7 de noviembre, tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat y durante la gestión de la segunda ola del coronavirus, vaticina la entrada del PDeCAT con un diputado.

De confirmarse estos resultados, el independentismo reeditaría la mayoría absoluta. Obtendría más del 50% de los votos, logrando por primera vez este objetivo, y avanzaría en número de escaños. De los 70 que tienen las tres fuerzas secesionistas en la actualidad, podrían llegar a sumar 74. Sobre el apoyo explícito a la independencia, el sondeo concluye que el 49% de los catalanes está en contra de la secesión, frente al 43% que se muestra a favor. En julio, la diferencia era de siete puntos y medio.