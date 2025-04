El Govern reactiva las elecciones del 14-F

Cristian Reino Barcelona Martes, 19 de enero 2021, 15:00 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

El Govern catalán ha cargado contra la decisión del TSJC, que ha dejado en suspenso el aplazamiento electoral y ha mantenido de forma provisional la fecha de las elecciones en el 14 de febrero. Según la Generalitat, la decisión del Alto Tribunal catalán crea «inseguridad jurídica», aunque presentará alegaciones y ha reclamado a los jueces que resuelvan cuanto antes los recursos. Eso sí, el Ejecutivo catalán ha dado la orden para que, «por responsabilidad», se reactive el «dispositivo electoral» para poder celebrar los comicios en la fecha prevista inicialmente, a la espera de la resolución definitiva de los tribunales. Por ejemplo, la administración autonómica ha trasladado a los ayuntamientos que ya pueden iniciar los sorteos para la elección de los miembros de las mesas. También se puede llevar a cabo la proclamación de las candidaturas. «Lo tenemos todo previsto», ha asegurado el consejero de Exteriores y responsable de los procesos electorales, Bernat Solé. Todos los trámites se ponen en marcha, por tanto, por si el TSJC acaba decidiendo en contra del Govern. «Daremos todas las garantías para que la gente vote», ha apuntado. La propia Junta Electoral Central ha dado la orden de que siga el proceso del 14-F.

El Govern confía en que el TSJC le acabará dando la razón y las elecciones podrán celebrarse el 30 de mayo. La resolución conocida hoy solo es una medida cautelar adoptada por razones instrumentales, ha recalcado el Govern, que en breve presentará alegaciones. A su juicio, el decreto hoy suspendido de forma cautelar tiene una «sólida base jurídica». Lo que el TSJC decidirá es si podemos o no aplazar las elecciones, ha dicho la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, que descarta que quien acabe fijando la fecha sea el propio tribunal si al final mantiene el 14-F y no pueden cumplirse los trámites por la estrechez de los plazos. El Govern no comparte la decisión del TJSC y ha defendido que el aplazamiento de las elecciones se decidió sobre la base de «criterios sanitarios y epidemiológicos que, a día de hoy, siguen vigentes». «Votar el 14-F es un riesgo inasumible», ha reiterado Budó. «No aplazamos por criterios políticos, es por razones sanitarias», ha rematado. El 14 de febrero no es recomendable votar porque no está garantizado el derecho de participación ciudadana, ha insistido.

El vicepresidente en funciones, Pere Aragonès, ha tachado por su parte de inadmisible «judicializar la lucha contra la pandemia». «No es el momento de jugar con la salud de la ciudadanía. En el Govern defendemos la soberanía política y defenderemos los criterios epidemiológicos y de máxima participación democrática, un acuerdo de la gran mayoría de partidos», ha expresado Twitter. El dirigente republicano ha asegurado que sean cuando sean los comicios darán todas las garantías para proteger la vida de la gente y los derechos democráticos. ERC ha cargado con todo contra el Gobierno: «Felicidades Illa, tienes lo que tienes. No dejaremos que te salgas con la tuya», ha apuntado la portavoz del partido, Marta Vilalta.