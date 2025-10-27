Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

Extremadura celebrará elecciones autonómicas el 21 de diciembre. El Gobierno regional ha decidido retirar el proyecto de Presupuestos para 2026 un día antes de que ... se voten las enmiendas de totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en el Parlamento regional, y llamar a los extremeños a votar.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunciado esta tarde en una comparecencia convocada de forma urgente para las siete en Mérida su decisión de disolver el Parlamento regional de forma anticipada y convocar comicios autonómicos para tratar de lograr la estabilidad que no se ha conseguido en los primeros dos años de legislatura, en especial tras la ruptura del gobierno de coalición entre PP y Vox en el verano del pasado año.

Guardiola advirtió al inicio de la negociación para las cuentas del próximo ejercicio que en caso de que no se llegara a un acuerdo para la aprobación de las cuentas de 2026 estaba dispuesta a convocar elecciones. A su juicio, otro año más con prórroga presupuestaria supondría una paralización para la región.

En este sentido, en su comparecencia ha indicado: «Por encima de cualquier interés, partido o cálculo político, está esta tierra y su gente», para luego recordar los buenos datos en empleo y otros factores económicos. «Extremadura converge», ha subrayado. «Sin presupuestos no tenemos herramientas» ha insistido Guardiola para explicar el adelanto electoral

Hay que recordar que tras la presentación del proyecto de Presupuestos para el próximo año, que alcanzan la cifra de 8.657 millones de euros, los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, han presentado sendas enmiendas de totalidad, aunque no era probable que ninguna de ellas prosperara.

El debate estaba previsto este martes

La Asamblea de Extremadura tenía previsto debatir este martes estas propuestas, en las que se pide la devolución de las cuentas al Gobierno regional. Para que alguna salga adelante debía recibir el apoyo o la abstención de uno o dos de los grupos de la oposición, y el PSOE ya había anunciado que no apoyaría la de Vox y este había sugerido que no se abstendría en la socialista. Lo más probable, pues, es que el presupupuesto siguiera su tramitación. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico del PP ha decidido retirar el proyecto de ley y convocar elecciones anticipadas.

Será la primera vez que Extremadura se salga del calendario habitual de las elecciones, que siempre han coincidido con las municipales. El Estatuto de Autonomía incorporó en la reforma de 1999 entre las competencias de la presidencia de la Junta la disolución anticipada de la Asamblea, pero nunca se había ejercido.

En cualquier caso, se estableció que el nuevo mandato debía durar lo que quedaba de la legislatura anterior. Este precepto se suprimió en 2011, pero el Reglamento de la Asamblea mantiene esa redacción. El PP ha pedido modificar ese texto, pero su propuesta ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios. Pese a ello, el Gobierno regional recalca que el Estatuto de Autonomía tiene superior jerarquía y que por tanto, pese a los comicios anticipados, no habría que volver a votar en 2027.