«El Gobierno no cree en la industria como un motor de crecimiento para el país»

Guillermo Mariscal lleva desde el año 2005 siendo miembro del Congreso de los diputados. Secretario general del grupo parlamentario popular, su especialidad es la ... industria y la energía, área de la que es responsable en su grupo parlamentario. Ayer, estuvo en Oviedo para apoyar una iniciativa del PP asturiano.

-¿Por qué está subiendo la luz?

-Hay razones técnicas, pero el Gobierno no ofrece una solución a una subida que castiga a las familias en un momento de crisis galopante y lastra la competitividad de la industria y las empresas. Escuchamos a la vicepresidenta hablar de cuatro eurillos y me parece que hay un alejamiento muy grande de la realidad social de este país. Presentamos iniciativas que contribuían a aliviar la factura, todas rechazadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora les encontramos peleándose entre ellos.

-¿Cuáles son esas soluciones?

-Ya presentamos iniciativas relacionadas con el impuesto de generación, con el déficit de tarifa... El Gobierno socialista, el anterior, elevó el déficit tarifario hasta los 27.000 millones y eso hace que cada año todos los españoles paguemos en la factura 2.500 millones de euros. Nosotros entendíamos que esos 2.500 millones debían estar en los Presupuestos Generales del Estado y no castigar el consumo ni perjudicar la sostenibilidad de las empresas. Nos lo rechazaron. Lo que no pueden hacer es que cada vez que hay una dificultad importante llamen al PP para que ofrezca una alternativa.

-Ustedes estuvieron en el Gobierno con el mismo problema. ¿Por qué no se solucionó entonces?

-Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que entre 2003 y 2012 se produjo una subida en la tarifa regulada, que tienen más de 11 millones de hogares, del 83%. Cuando asumimos el Gobierno, entre 2013 y 2015 se produce una reducción del 3%. Son datos contrastables.

-Hay voces que piden que el Estado entre en el mercado con una empresa pública.

-Es Unidas Podemos el que ha presentado un vídeo en el que hay incluso una ministra que habla del Gobierno en tercera persona. Que me digan un escenario en el globo terráqueo en el que la totalidad de propiedad del Estado de una empresa energética ha dado resultados. Es difícil estar en un Gobierno a sabiendas de que entraste diciendo unas cosas y practicas otras.

-¿Son los bonos sociales una solución?

-Es una figura que instauró el PP en el último Gobierno de Rajoy para garantizar que los más vulnerables tuvieran una reducción del 25% en el recibo. Pero si la factura no frena su crecimiento, se van a ver igualmente perjudicados. Abogamos por este tipo de iniciativas. Ahora bien, lo que me parece más sangrante es que pueda haber familias que se encuentren con frío en casa a sabiendas de que no podrán hacer frente a la factura. Y el Gobierno tiene que darles una respuesta. Usted gobierna el país, tiene los mecanismos para desarrollar políticas. Lo sensato y a lo que está obligado es a presentar soluciones.

-¿Por qué no se puede tener el precio industrial de Francia y Alemania? ¿Es por regulación?

-Es regulación. El Gobierno no cree en la industria como un modelo de crecimiento económico para nuestro país. Es legítimo que piensen así, pero tienen que ser conscientes, los asturianos y los españoles, de que tienen un Gobierno que no cree en la industria. Hay mucha inconsciencia sobre la realidad económica de nuestro país y una desvinculación absoluta sobre la industria, no interesa. Esa ideologización permanente, incluso en la energía, con energía de derechas y de izquierdas, solo se ve en España y este Gobierno acentúa ese pensamiento.

-Entonces, es una decisión política.

-Por supuesto. Falta voluntad política y no lo digo yo, lo dicen las asociaciones, la industria, también los comités de empresa... España tiene que hacer una apuesta decidida por el crecimiento industrial.