Urgente Al menos dos personas atrapadas por un derrumbe en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
Álvaro García Ortiz, vestido con su toga, ante el tribunal que lo juzgó en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre. Efe

De Gürtel al 'procés': los siete jueces de la sala que ha condenado al fiscal general

Del uno del escalafón al ponente de la sedición contra los líderes independentistas, cuatro de los integrantes del tribunal son de asociaciones judiciales y una llegó al Supremo tras investigar el 1-O

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:47

El tribunal que ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos está compuesto en ... su mayoría por magistrados de amplia trayectoria y cuyas firmas han rubricado algunas de las sentencias más relevantes de los últimos años, con impacto directo en la vida política y social del país. La decisión de la sala no fue unánime, ya que de los siete magistrados que lo componían, cinco decidieron castigar al fiscal general y dos anunciaron que formularán votos discrepantes. Estos son los jueces que han intervenido en una sentencia de la que por ahora solo e conoce el fallo:

