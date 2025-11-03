El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
David Sánchez, en la Diputación Provincial. R. H.

El hermano de Sánchez esgrime que la incautación de sus correos lesiona sus derechos fundamentales

Presenta su escrito de defensa ante la jueza Biedma, antes de que la causa pase a la Audiencia

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, insiste en que se han podido lesionar sus derechos fundamentales con la incautación de sus ... correos electrónicos durante la investigación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha desarrollado para determinar si le enchufaron en la Diputación de Badajoz en 2017.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  7. 7 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El hermano de Sánchez esgrime que la incautación de sus correos lesiona sus derechos fundamentales

El hermano de Sánchez esgrime que la incautación de sus correos lesiona sus derechos fundamentales