Iglesias defiende que la presencia de Podemos en el Gobierno «ha merecido la pena»

Pablo Iglesias ha explicado hoy ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos su decisión de abandonar el Gobierno de la nación para concurrir como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y lo ha hecho negando cualquier desencanto o arrepentimiento por su decisión de formar parte del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. El aún vicepresidente segundo ha asegurado que la coalición «ha inaugurado una nueva cultura política que ha venido para quedarse» y ha reivindicado su papel como determinante para que «algunas cosas sí cambien».

«Este Gobierno podría haberlo hecho mejor y más rápido pero del mismo modo considero que el trabajo realizado parte de un cambio de paradigma lo suficientemente ambicioso como para concluir que el esfuerzo claro que ha merecido la pena», ha argumentado durante una intervención que ha servido para abrir el encuentro y en la que ha enumerado uno a uno varios de los logros que su formación considera propios .

Iglesias ha puesto así sobre la mesa la limitación de la publicidad de las casas de apuestas «que tantas vidas están arruinando» o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que se ha comprometido a mejorar («volverán a decir que no se puede mejorar y claro que se puede, lo vamos a pelear; no todos representamos lo mismo en el Gobierno», ha aducido). También se ha felicitado de la reversión de los recortes en materia de dependencia; ha alegado que su formación ha demostrado que se podían frenar los desahucios y cortes de suministros a los más vulnerables y se ha atribuido el mérito de que vaya a haber ayudas directas de 7.000 millones de euros para pymes y autónomos,de la revalorización de las pensiones no retributivas al doble del IPC y de la rebaja de las tasas universitarias y el aumento de las becas .

El líder de Podemos ha segurado que se siente muy «orgulloso» del trabajo logrado y ha replicado así a quienes ven en su retirada el reconocimiento de un fracaso. «En política -ha esgrimido- hay que ser capaz de comprender cuándo toca dejar paso a otros liderazgos y en este tiempo se ha consolidado el liderazgo de mujeres como Irene Montero, Ione Belarra y Yolanda Díaz, a la que todo el mundo reconoce como la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país y reconoce que puede ser la primera presidenta del Gobierno».

Iglesias ha remarcado, de hecho, que está tan convencido de que su estrategia en el ámbito nacional ha sido acertada que ahora buscará reeditarla en la Comunidad de Madrid, a la que se ha referido como el «último bastión de la derecha corrupta» y el lugar en el que «se han atrincherado los poderes para combatir los cambios que se están produciendo en España». «Nuestra apuesta por el entendimiento entre fuerzas progresitas a nivel estatal se ha demostrado enormemente útil a la hora de salvaguardar y ampliar los derechos de las mayorías sociales en nuestro país -ha insistido- por eso pienso que debe tener su correlato en esta comunidad».