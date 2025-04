Podemos matiza la comparación de Iglesias entre Puigdemont y los exiliados republicanos

Dani gago (UP)

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 18 de enero 2021, 13:55

Las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, comparando a Carles Puigdemont en una entrevista en La Sexta con los exiliados republicanos ha despertado una oleada de críticas desde distintos partidos políticos. La coportavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha matizado este lunes en rueda de prensa la frase explicando que esta «no supone equipararlo con el sufrimiento de las víctimas del franquismo que tuvieron que abandonar el país».

Serra ha tirado del diccionario de la RAE para defender que la definición del término «exiliado» encaja en ambos casos. «Es evidente que estamos hablando de contextos históricos y políticos diferentes. No compartimos los postulados de Puigdemont, comparar ambas cosas no significa decir que son iguales, ni equipararlos a las víctimas del franquismo. Pero según la RAE, exiliados son unos y otros«, ha reiterado la portavoz.

El líder de Podemos, en referencia a Puigdemont, que se encuentra huido de la justicia española en Bélgica desde noviembre de 2017, considera que «si está en Bruselas no es por haber robado dinero a nadie, por haber intentado enriquecerse ni por haber metido la mano en el bolsillo de nadie, sino por llevar sus ideas políticas hasta un extremo que, para mí, es erróneo y no es indiferente al derecho (...) Se ha jodido la vida para siempre por unas ideas políticas que yo no comparto», destacó en la misma entrevista.

Palabras que fueron calificadas por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, como un «insulto para todos los españoles que se vieron obligados a abandonar su país por defender la libertad». También la que fuera portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que Iglesias «difama» a los exiliados para después espetar: «A este ritmo no le vuelve a votar ni su padre».