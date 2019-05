Ignacio Blanco: «Los dos escaños son un buen resultado, pero esperaba más» Ignacio Blanco. / P. UCHA El diputado electo de Vox considera que el partido tendrá que hacer «examen de conciencia» por haber perdido votantes respecto a las elecciones generales Ó. PANDIELLO GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 02:08

Para Vox, la entrada en el Parlamento regional con dos escaños es un resultado «positivo». Según afirma el diputado electo Ignacio Blanco, sumar representantes en la Junta ya es una buena noticia, al menos, para que sus propuestas se empiecen a escuchar en el ámbito institucional y no solo como fuerza extraparlamentaria. Blanco, eso sí, reconoce que pese a que el resultado es «bueno, no es el que quería. Esperaba alguno más». En concreto, el candidato de Vox aspiraba a crear grupo parlamentario, lo que se consigue a partir de tres diputados. «Lo achaco a no haber podido iniciar la campaña mucho antes. No la campaña en sí misma, sino el no haber expuesto a los candidatos antes a nivel mediático. Creo que ese fue un error», afirma.

Realizando una lectura general de los comicios del pasado domingo, Blanco explica que, pese a la rotunda victoria socialista, «el voto a los partidos de la izquierda ha bajado respecto a las últimas autonómicas». «Todo lo perdido por Podemos e Izquierda Unida, bienvenido sea, ya que además no lo absorbe todo el PSOE», afirma. Su partido, sin embargo, tampoco ha salido bien parado en comparación con el resultado de las generales. En concreto, la formación de Santiago Abascal pasó de los 71.400 votos de las generales a los 33.000 de las autonómicas. «Hay que pensar por qué ha sucedido eso y tenemos que hacer examen de conciencia», asevera.

Centrándose en el ámbito del centroderecha, el aguante del PP ante el empuje de las nuevas formaciones que han ido surgiendo en su espectro ideológico ha sido una circunstancia «normal» a ojos del diputado electo. «Desde muchos altavoces de la derecha se propagó el miedo de votar a Vox. Nosotros no tenemos ningún altavoz de este tipo que nos apoyara mientras que muchos comunicadores de la derecha insistían en votar al PP. Al final, no ha servido realmente de nada votar con la nariz tapada a los populares pero los que han votado con conciencia tienen un representante nuevo en la Junta», asevera.

Revisar empresas públicas

De cara a la próxima legislatura, Blanco ya tiene claro cuáles serán las prioridades del partido. «Lo primero va a ser revisar todas las empresas púbicas del Principado y proponer el cierre de aquellas que no tengan servicio para los ciudadanos. Eso va a ser lo primero», afirma. Analizando los datos a nivel municipal, asimismo, el diputado electo destaca los resultados conseguidos en Avilés por encima del resto. «Tuvimos un gran apoyo», afirma. De cara a los próximos comicios, asimismo, reconoce que el partido tendrá que mejorar su resultado en las alas, donde no cosechó tantos apoyos como se esperaba.