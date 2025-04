Ignacio Blanco: «La sentencia que reconoce la inmunidad a Junqueras refuerza aún más nuestra batalla contra la oficialidad de la Llingua»

e. c. Jueves, 19 de diciembre 2019, 22:40 Comenta Compartir

El portavoz y diputado de VOX en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, anunció esta tarde, tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce al presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, la inmunidad parlamentaria tras la proclamación de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo, que VOX Asturias «va a estar muy vigilante para evitar que el Gobierno asturiano dé un paso más dirigido a proclamar la oficialidad de la Llingua en el Principado. La sentencia refuerza aún más nuestra batalla contra la oficialidad de la Llingua que defiende el PSOE, una lengua inventada».

El portavoz señaló que «VOX va a ser siempre contrario a cualquier medida que favorezca la oficialidad en nuestra región porque es la llave que va a abrir la puerta del nacionalismo asturiano a las instituciones y a las posteriores ansias separatistas. En Cataluña también hubo una oficialidad amable hace 30 años y ya vemos cómo está ahora que no se puede disputar ni un partido de fútbol en paz«. Blanco remarcó que «la oficialidad es el germen que traerá a Asturias los mismos los problemas que sufre Cataluña desde hace años» y reconoció que «la sentencia del TJUE constituye un escándalo político sin precedentes y supone un ataque a la soberanía de España tanto de sus órganos judiciales como de su soberana competencia en materia electoral». «La sentencia allana el camino de los enemigos de España. Las instituciones de la Unión Europea (UE) no pueden convertirse en enemigos de los estados que la conforman», denunció.

Para el Grupo Parlamentario VOX, continuó el portavoz, «la responsabilidad primera del fallo judicial que refuerza a Oriol Junqueras en su lucha por el control del movimiento secesionista frente al cobarde y fugado Carles Puigdemont es de los sucesivos gobiernos del PP y PSOE que durante años pudieron modificar la Ley electoral para que aquellos incursos en procedimientos judiciales que atentan contra el orden constitucional no pudieran presentarse a las elecciones pero, sin embargo, no lo hicieron». Además, continuó Blanco, «la debilidad del Gobierno en funciones es la que ha provocado una sentencia como la que hemos conocido hoy. Los magistrados han encontrado un Gobierno que negocia con los golpistas condenados la formación de un Gobierno contrario a los intereses de España, por lo que no existen motivos para una sentencia favorable a nuestros intereses nacionales».

En cualquier caso, explicó Blanco, «el fallo del TJUE no debe de tener efecto sobre la situación de Oriol Junqueras, condenado por sentencia firme. La sentencia se limita a decir que el golpista condenado Oriol Junqueras gozaba de inmunidad desde el día en que la Junta Electoral Central le proclamó como electo, y que por ello el Tribunal Supremo (TS) debió haber solicitado al Parlamento Europeo el levantamiento de esa inmunidad», declaró.

Anunció que VOX Asturias continuará en su lucha diaria «por la defensa de la unidad nacional, el orden constitucional y los derechos de los españoles que corren un serio riesgo por el Frente Popular Separatista que se avecina». «Seguiremos proclamando que, en España, la máxima instancia judicial es el Tribunal Supremo. Creemos que fue un error plantear una cuestión prejudicial, pero ello no le exime al Supremo de la responsabilidad última al respecto», recalcó. «Ahora se hace más urgente que nunca la ilegalización de los partidos separatistas que persiguen la ruptura de la unidad nacional contra la constitución», concluyó el portavoz.