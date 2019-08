«Lo importante no es quién, sino que el PP asturiano esté presente en Madrid» Reyes Fernández Hurlé, ayer, en Castrillón. / MARIETA Reyes Fernández Hurlé | Secretaria del área de Educación, Cultura y Deporte del PP «Hay que integrar a todo el mundo, pero es lógico que cuando uno crea un equipo se rodee de personas de su confianza» ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 1 agosto 2019, 03:59

Reyes Fernández Hurlé (Avilés, 1988) sigue escalando puestos dentro del PP. Exconcejal en el Ayuntamiento de Avilés y ahora diputada autonómica, esta licenciada en Administración y Dirección de Empresas deberá compaginar su cargo institucional en la Junta con sus responsabilidades como secretaria general de Nuevas Generaciones a nivel nacional y, desde el martes, también secretaria del área de Educación, Cultura y Deporte en la ejecutiva nacional del PP.

-¿Cómo afronta su nueva responsabilidad?

-Asumo una secretaría dentro de la Vicesecretaría de Política Social que dirige Cuca Gamarra y, aunque estoy recién aterrizada, estoy impaciente por mantener las primeras reuniones. Estoy muy contenta porque el presidente Pablo Casado ha demostrado que tiene confianza en mi persona, pero lo más importante es que con mi nombramiento Asturias está en el proyecto nacional.

-¿Cuáles serán sus principales cometidos?

-Me va a tocar reunirme con el portavoz del área en el Congreso y con los responsables en la materia de los diferentes parlamentos autonómicos para estar coordinados en el mensaje. Hay algunas cuestiones que están claras. De un lado, en Educación, lo que es fundamental para el PP es conseguir un gran pacto de Estado con una serie de líneas para nosotros vitales como es la libertad educativa, que cada padre pueda elegir qué tipo de educación reciben sus hijos. Con respecto al Deporte, creemos que al menos en Asturias es una materia que está bastante abandonada y debemos fortalecer la Ley del Deporte. Y en el ámbito de la Cultura, mucho más amplio, tendremos que reunirnos para concretar cuáles serán los proyectos que tenemos que sacar adelante.

-Con su nombramiento, el PP de Asturias mantiene el cupo de dirigentes en la cúpula del PP. ¿Qué supone esto?

-Casado explicó en su discurso que quería que estuviéramos representados en su ejecutiva todas las comunidades autónomas y, por parte de Asturias, ha querido que esta responsabilidad recaiga en mi persona. Antes era Luis Venta, pero, por circunstancias en las que no voy a entrar porque es un tema del pasado, y lo que importa ahora es el presente y cómo abordar el futuro, el presidente confía ahora en mi. De todas formas lo importante no es la persona, sino que el PP de Asturias esté representado en Madrid. Que aunque estemos arriba en el mapa, no estemos lejos.

-Dice que lo importante no es la persona, pero su nombramiento se enmarca en una reestructuración de la cúpula en la que Casado se ha querido rodear de sus fieles.

-Casado me conoce desde hace años porque hemos coincidido en muchas reuniones de organización siendo yo secretaria general de Nuevas Generaciones. Hay que integrar a todo el mundo, pero es lógico que cuando uno crea un equipo se rodee de personas de su confianza. Estoy muy contenta con el trato que he recibido por parte de la cúpula nacional del PP, no solo por parte de Casado, sino también por parte de Javier Maroto y de Cuca Gamarra. Daré lo mejor de mí.

-¿Su nombramiento debe entenderse como un posicionamiento de Casado en favor del sector 'malladista'?

-Creo que mi nombramiento es un respaldo hacia el PP de Asturias de forma global. Es cierto que yo me posicioné a favor de Casado en las primarias y que cuento con su confianza, pero tener presencia en el comité nacional no solo refuerza al grupo parlamentario, que lidera Teresa Mallada, tambien al PP de Asturias en general.

-El sector 'malladista' pierde a Maroto como vicesecretario de Organización, cargo que ocupará ahora Ana Beltrán, quien mantiene una buena relación personal con Mercedes Fernández. ¿Cree que eso va a afectar a la hoja de ruta que se había marcado Génova para Asturias?

-La Vicesecretaría de Organización es un área muy importante con unas responsabilidades que van más allá de la persona y estoy segura de que Ana Beltrán, con la que tengo trato directo, hará un buen trabajo. Pero también estamos encantados de que Javier Maroto sea el nuevo portavoz del Senado, algo que en absoluto quiere decir que deje de ser persona de confianza de Casado. Seguirá siendo miembro del comité nacional.

«La chequera»

-Como diputada autonómica, ¿qué le ha parecido el estreno de la Junta y sus dos primeros plenos?

-La verdad es que la prioridad de los asturianos no es ver cómo los partidos políticos se reparten el dinero. Sé que para funcionar hay que repartirse una serie de recursos, pero lo que no puede ser es la hipocresía que está teniendo la izquierda, a la que estamos acostumbrados a ver enarbolando la bandera de la austeridad y, por detrás, se dedican a pelearse por el último céntimo. Nosotros presentamos una alternativa que suponía sobrecoste cero a los asturianos, pero está claro que para que el PSOE llegue a acuerdos con IU la moneda de cambio fue la chequera.

-Pedro Sánchez no ha sido capaz, por ahora, de llegar a un acuerdo con Podemos, y Casado y Rivera no están por la labor de facilitar su investidura. ¿Tendremos elecciones en noviembre?

-Creo que no. Iglesias está llevando la negociación al límite, pero en mi opinión todo el pescado está vendido y nos están tratando de tomar el pelo a los españoles. En todo caso, el único responsable de que no haya Gobierno a estas alturas es el señor Sánchez, que en su momento le echaba la culpa a Rajoy de que no lo formara y ahora debe aplicarse el cuento. Pero nosotros enarbolamos la bandera de la liberad y no tenemos nada que ver con los partidos que se entregan en cuerpo y alma a batasunos e independentistas. El PP tenderá la mano para grandes pactos que puedan beneficiar a los españoles, pero con nosotros que no cuenten para otra serie de temas que vayan contra la Constitución o atenten contra la unidad de España. Y si van a estar más pendientes del juego de las sillas que de trabajar a favor de España, con nosotros que no cuenten.