La incertidumbre nacional y municipal condiciona los acuerdos en Asturias El socialista Adrián Barbón saluda a la popular Teresa Mallada, en la recogida de actas de los diputados. / HUGO ÁLVAREZ Aunque Barbón tiene asegurada la Presidencia, el desenlace en Oviedo y las dudas sobre la investidura de Sánchez serán relevantes para la gobernabilidad regional ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Martes, 11 junio 2019, 04:09

El reloj de la política autonómica está prácticamente parado en Asturias. Con la constitución de los ayuntamientos a la vuelta de la esquina, el próximo sábado, y con los líderes nacionales dando los primeros pasos de las negociaciones que deberían asegurar la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, el escenario autonómico permanece congelado. Quien sin ningún género de dudas ocupará la Presidencia del Principado a partir de julio, el socialista Adrián Barbón, se mueve entre bambalinas y va preparando el terreno pero, de momento, sin prisa. Lo que ocurra en el ámbito municipal y en el plano estatal influirá, sin duda, en el panorama regional. El desenlace de las conversaciones sobre la identidad del próximo alcalde de Oviedo y los posibles acuerdos que puedan alcanzarse en Madrid, los apoyos con que Sánchez asegure su investidura, son observados con lupa en la sede de la Federación Socialista Asturiana en la medida en que esas variables pueden condicionar la gobernabilidad de la comunidad.

Barbón lo dijo el día después de las elecciones del 26-M, tras la primera reunión de su dirección, y así está sucediendo: primero lo municipal, luego lo autonómico. Tiene su lógica, tanto por una cuestión de tiempos -los ayuntamientos se constituyen el día 15 y la Junta General no lo hará hasta el 24- como por una cuestión puramente política: está por ver en qué medida, pero lo que suceda en algunos consistorios, singularmente en Oviedo, está llamado a tener incidencia sobre el posterior clima regional.

Las dudas tienen poco o nada que ver con la investidura de Barbón como presidente. Eso sucederá con casi total certeza en julio, toda vez que sus 20 escaños y la peculiaridad de que en la Junta General solo se puede votar a favor del candidato o abstenerse, pero no en contra, le allanan el camino sin posibilidad de obstáculo alguno. La única opción, una entente del resto de partidos, una amalgama de fuerzas de izquierda y derecha en torno a un candidato común, no entra en la mente de nadie. Así que el debate no está en quién gobernará la comunidad los próximos cuatro años, sino cómo lo hará, con qué apoyos.

Asegurada la investidura, esos 20 escaños, el doble que el segundo partido en liza, el PP, dan a Barbón un amplísimo margen de maniobra a la hora de buscar acuerdos. A diferencia de Javier Fernández, que solo podía mirar a la izquierda, a Podemos e IU, y que si salvó algunos escollos gracias al PP fue por la conjunción de una serie de factores políticos difícilmente repetibles, el lavianés tiene esa opción pero también la alternativa de mirar a Ciudadanos. Sus cinco escaños y la presencia de un dirigente que, como Juan Vázquez, ya se ha mostrado en público partidario del diálogo y los acuerdos, también articulan una posibilidad de configurar mayorías.

Estando claro el panorama general, la cuestión es cómo bajar al barro, a la gestión política y parlamentaria del día a día. En este sentido, la resolución de la negociación en torno a la Alcaldía de Oviedo, donde Ciudadanos juega un papel de bisagra a la hora de decidir si abre la puerta de la misma al PSOE o al PP, o incluso si juega la baza de su propio candidato, es un hito importante. Que el partido naranja y los socialistas fueran capaces de ponerse de acuerdo para situar bajo su mando el consistorio de la capital allanaría el camino a posteriores acuerdos en el plano autonómico. De no ser así, de optar Ciudadanos por entregar las llaves de la ciudad al Partido Popular, el clima sería exactamente el opuesto.

La clave estatal tampoco es inocua. El PSOE busca en estos momentos la investidura de Sánchez con el apoyo principal de Podemos, pero no acepta la propuesta de su teórico aliado preferente de ocupar puestos relevantes en el futuro Consejo de Ministros. Aunque los contactos acaban de empezar, el tira y afloja promete alargarse. Y su devenir tiene miga. Que ambas formaciones alcancen algún tipo de acuerdo en Madrid incidiría desde luego favorablemente en las relaciones entre los socialistas y el partido morado en Asturias. De no ser así, y con la hipótesis de unas nuevas generales en otoño si todo se tuerce, la influencia regional sería la contraria.

Factores importante, sí, pero que no alteran el pulso de Barbón. A diferencia de Sánchez, tiene asegurada la investidura. Y su mayoría, aunque no absoluta, sí es lo suficientemente holgada para negociar apoyos. El día 24, en la composición de la Mesa de la Junta General, comenzarán a verse los primeros signos del rumbo que tomará la legislatura.