Irene Montero y Teresa Rodríguez se enzarzan tras la expulsión de los Anticapitalistas

La guerra en Adelante Andalucía alcanzó esta semana dimensiones nacionales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, se manifestó en relación a la expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía de los ocho diputados Anticapitalistas, sector que decidió abandonar Podemos en febrero y constituirse como partido ... independiente. Una expulsión que incluye a la líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, que en estos momentos está de permiso de maternidad. Montero dijo que «la política no para mientras estamos de permiso».

Sus palabras no cayeron en saco roto y la propia Teresa Rodríguez, que ya había criticado que su expulsión se hiciera durante su permiso, respondió a la ministra a través de Twitter: «Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle'. Hace daño esto, y no solo a mí. ¡La ministra de Igualdad!».