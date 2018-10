Coque Malla, a Vox: «'No puedo vivir sin tí' va de una relación homosexual entre dos amigos» EFE Ha aclarado que la canción no está dedicada a la cocaína «como cree media España» sino a una «relación homosexual entre dos amigos gays». Vox es contrario al matrimonio homosexual EL COMERCIO Gijón Lunes, 8 octubre 2018, 20:06

Fue una de las canciones que se escucharon el pasado domingo durante la cita de Vox en el Palacio de Vistalegre de Madrid, 'No puedo vivir sin tí', y a su autor no le ha gustado nada. Coque Malla ha elegido las redes sociales para explicar a la formación ultraderecha que la canción en cuestión no está dedicada a la cocaína «como cree media España». Se trata, sencillamente, de una historia sobre «una relación homosexual entre dos amigos gays muy queridos», señala.

De manera irónica, aunque dejando claro su malestar, el músico quiere «pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente», apunta Coque Malla. Y es que el partido de Santiago Abascal se ha declarado contrario al matrimonio homosexual y a la celebración de las fiestas del Orgullo Gay.