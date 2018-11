La izquierda reprocha a Fade que prefiera una prórroga y defiende el esfuerzo inversor Barbón y Ripa sellan el acuerdo presupuestario de PSOE y Podemos, el pasado martes, flanqueados por Gil y Llamedo. / PABLO LORENZANA El Ejecutivo presume de estimular el gasto público, Podemos celebra que se ponga fin a la austeridad e IU ve a la patronal molesta por el acuerdo a tres ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 30 noviembre 2018, 02:26

La propuesta de Fade y su catálogo de medidas para favorecer la reactivación de Asturias, junto con sus duras críticas al proyecto de presupuestos para 2019 que acaban de pactar PSOE, Podemos e IU, han situado a la patronal asturiana en el centro del huracán político. Los partidos de la izquierda salieron ayer con contundencia a replicar a las objeciones que los empresarios plantean a las cuentas, que, según su presidente, Belarmino Feito, amenazan con «profundizar el declive» de la comunidad. Con un discurso muy calculado, el Ejecutivo regional defendió el carácter inversor de su documento económico. El partido morado e IU, por su parte, deslizaron la sospecha de que Fade quizá prefiriera una prórroga con el objetivo, según el portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, de echar las culpas de la situación de bloqueo a la izquierda.

Fade ultima un análisis detallado del presupuesto que previsiblemente desgranará cuando sea llamada a comparecer en la Junta General durante la tramitación parlamentaria del texto. Pero su primera lectura, a vuelapluma, abunda en el pesimismo. «No son las cuentas que necesita Asturias», anotó Feito, que cree que su contenido es contrario al documento de propuestas que la patronal acaba de presentar con sus recetas para dar un impulso a la economía regional. Ni la inversión, que se considera escasa, ni el modelo fiscal gustan a los empresarios del Principado.

El Gobierno, promotor del proyecto, defendió ayer su contenido por boca de su portavoz, Guillermo Martínez. Sin estridencias, pero reivindicando lo «importante» del acuerdo de las fuerzas de la izquierda para impulsar unos «buenos» presupuestos para el próximo año.

El Ejecutivo ve incluso la botella medio llena al referirse al capítulo inversor. En 2019 se asigna a este fin una partida de 357 millones, por debajo de los 374 contemplados en el fallido proyecto de presupuestos de 2018. Sin embargo, el gabinete socialista sostiene que esa cifra es superior en once millones a la inversión real prevista para este año si se suman la prórroga y el posterior crédito extraordinario. Es verdad, eso sí, que el Gobierno solo utiliza esta vara de medir al referirse a la inversión pero no a otros ámbitos donde el proyecto de 2019 sí mejora al de 2018, como el gasto social. Cuestión de análisis e interpretaciones.

Más severa es la réplica de los aliados presupuestarios del Gobierno, especialmente la de IU. Llamazares enmarca la actuación de la Fade en una «estrategia política» según la cual la patronal preferiría que no hubiera cuentas «y echar la culpa del desacuerdo a la izquierda». El portavoz admite que los corsés financieros -déficit, regla de gasto...- impiden que la inversión y el gasto social sean todo lo boyantes que deberían, pero matiza que dentro del margen de maniobra posible el resultado final es satisfactorio.

Podemos, por su parte, se congratuló de que las cuentas «pongan fin a una época de austeridad», y reclamó a la patronal menos quejas y un respaldo al necesario «frente común» en defensa del empleo en general y de Alcoa en particular. «No entendemos que Fade no valore la importancia del presupuesto, no queremos creer que su presidente prefiera una prórroga para el empresariado asturiano», dice Enrique López.