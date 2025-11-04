Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García «Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», publica la ministra de Sanidad en X

Captura de vídeo del momento en el que se aprecia a Javier Arenas con el cigarrillo en la boca.

Miguel G. Casallo Martes, 4 de noviembre 2025, 18:47 | Actualizado 19:00h. Comenta Compartir

El senador del Partido Popular Javier Arenas ha generado polémica tras ser grabado vapeando en plena sesión del Senado, mientras la ministra de Sanidad, Mónica García, realizaba su intervención.

El vídeo, difundido por la propia ministra a través de su cuenta de X, muestra al veterano político inhalando de un cigarrillo electrónico. Al percatarse de que una compañera de la bancada popular le advierte de que está siendo grabado, Arenas intenta disimular, tapándose la boca y mirando nerviosamente a su alrededor.

Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria. pic.twitter.com/GfRnMdhGS8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 4, 2025

García acompañó la publicación con un mensaje crítico dirigido directamente a Arenas: «Señor Arenas, ¿está usted con un cigarrillo electrónico a mis espaldas en el Senado mientras intervengo?», escribió la ministra.

En un tono irónico, añadió: «Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria».