Javier Fernández alerta del riesgo de deslocalizaciones si cierran las térmicas Javier Fernández conversa con su homólogo en Aragón, el socialista Javier Lambán, en la cumbre celebrada en Zaragoza. / EFE El presidente asturiano hace frente común con sus homólogos de Castilla y León y Aragón para reivindicar una transición energética justa P. LAMADRID GIJÓN. Martes, 11 septiembre 2018, 03:48

«Cuando se toman decisiones en cuanto a los cierres de instalaciones de generación eléctrica, los gobiernos tienen algo que decir». El presidente del Principado, Javier Fernández, dejó claro, ayer en Zaragoza, que resoluciones de gran envergadura como clausurar una central térmica deben analizarse concienzudamente por la enorme onda expansiva que genera. Recordó que se trata de un mercado que no es libre, sino «muy regulado y el cierre debe contar con el respaldo del Gobierno correspondiente para que este no afecte a la seguridad del suministro, al equilibrio ambiental y al precio de la energía.

De hecho, Fernández alertó de que un elevado incremento de la tarifa eléctrica podría provocar un problema de deslocalización. «Muchas de nuestras empresas operan en mercados globales», por lo que podrían optar por trasladar sus centros producción si se encarecen sus costes de producción. En el caso de Asturias, esté riesgo es más acusado que en el resto de comunidades españoles, ya que la industria electrointensiva tiene un notable peso en el Producto Interior Bruto (PIB) regional. Solo ArcelorMittal ya aporta el 12%. Asimismo, Fernández cuestionó la decisión del Ejecutivo español de elevar de un 27% a un 32% la energía que deberá proceder de fuentes renovables en 2030, el mismo objetivo marcado para el conjunto de la UE. Criticó que se adopten «con demasiado entusiasmo» cuestiones como esta, ya que conseguir objetivos tan ambiciosos «requiere un esfuerzo tan brutal que puede, no solo ser inviable, sino generar ineficiencia y sobrecoste», sentenció el presidente asturiano.

Alargar su vida útil

A Fernández se unieron los presidentes de Aragón y Castilla y León, que aún tienen en el carbón un sector estratégico. Los jefes de los tres ejecutivos reclamaron más tiempo para poder acometer una transición energética justa, por el interés de estos territorios, pero también por el del propio sistema energético. «Cerrar las térmicas en 2020 hace imposible ese propósito», aseguró el presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, quien planteó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «suavizar este tipo de cierres para procurar alargar la vida de las centrales». A su juicio, si se desmantelan dentro de dos años, «se podrá hablar de cualquier cosa, pero de transición justa no». Lambán, asimismo, respaldo los argumentos de Fernández, ya que consideró que «es imposible garantizar el suministro y el precio de la energía» sin las térmicas.

En el mismo sentido se pronunció el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. «Transición es transición, no precipicio», enfatizó, al tiempo que recordó que en una época «bien reciente» de España el carbón autóctono salvó la economía al proporcionar la energía que no podían ofrecer otros métodos por la escasez de lluvias y viento. Herrera instó a no ser «más papistas que el Papa», puesto que el Gobierno de España plantea el cierre de las térmicas en 2020, diez años antes que los objetivos «más extremos» de la UE» y, sobre todo, «sin alternativas claras» para las comarcas que «siguen teniendo en el carbón uno de elementos fundamentales de supervivencia».

Ante esta situación, la alternativa pasa por mantener el carbón nacional como reserva estratégica, en especial si se tiene en cuenta que tiene más garantías laborales que el que viene de otros países. Además, Herrera animó a que los fondos que se dediquen a crear alternativas de futuro se dirijan a las fuentes de energía limpias que, como la biomasa, se puedan ligar con otros objetivos que tienen las comunidades, como la preservación del medio natural y la lucha contra el cambio climático y los incendios.