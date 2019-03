Javier Fernández a Cascos: «Los tyranosaurios rex de mi generación deben asumir su extinción» El presidente del Principado tilda de «rastrera» la intervención del diputado de Foro Pedro Leal, que le acusó de «pasividad» en la legislatura | «Cuando uno está acabado en política debe asumirlo. Yo lo hice», afirma el socialista DANIEL FERNÁNDEZ Gijón Viernes, 29 marzo 2019, 14:22

Javier Fernández abandonó el tono sosegado que había mostrado durante su intervención en el pleno cuando llegó el turno de preguntas para Foro. El diputado de esta formación, Pedro Leal, había recriminado durante su intervención la «pasividad» que a su juicio caracterizó al presidente del Principado durante la legislatura «salvo este tramo final, donde pisó el acelerador». Pedro Leal hacía referencia así a los recursos que el Gobierno regional ha interpuesto a la ley del clima y transición ecológica, al estatuto de las electrointesivas o su posicion de rechazo al cupo de pesca de xarda. En la que fue su última intervención en la Junta, Javier Fernández, que no ocultó su malestar por el discurso del diputado forista, calificó la intervención de Pedro Leal como «rastrera».

Fue muy duro en su respuesta Javier Fernández, quien afirmó que el diputado de Foro «me resulta simpático cuando lo veo y eso solo me pasa con Harpo», el personaje de los hermanos Marx. Le acusó de ser «el 'negro' conocido», en el sentido literario de la palabra (alguien que escribe algo a otro) de Foro «para decir lo que otro no quiere o no puede decir», en una clara alusión al expresidente del Principado y actual vicepresidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. Y a él, también sin citarlo, se refirió elevando aún más el tono: «A los tyranosaurios rex de mi generación deben asumir su extinción en lugar de esperar el óbito de su partido si no consigue por ahí una coalición», afirmó el presidente del Principado, aludiendo en esta última parte de su participación a la posibilidad de que el PP y Foro puedan reeditar, como avanzó en su edición de hoy EL COMERCIO, en clave autonómica la coalición electoral de las generales. Añadió Fernández que «cuando está acabado en política debe asumirlo. Yo lo hice».

Concluyó su intervención Javier Fernández afirmando que en política «hay figurantes y bufones» y dirigiéndose al diputado de Foro Pedro Leal le espetó «usted sabrá. Se ha comido un marrón y lo peor de todo es que creo que lo ha hecho con gusto».