Javier Fernández sostiene que al irse de la política se recupera el derecho de decir a algunos «que se vayan al cuerno»

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, posa a su llegada a la XLVI edición de los premios Antena de Oro. / EFE El presidente del Principado de Asturias asegura que «ahora mismo hay humanos, en la política, que se comportan como robots» EUROPA PRESS Domingo, 18 noviembre 2018, 14:27

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, sostiene que irse de la política permite recuperar el derecho de decir a algunos «que se vayan al cuerno».

«Cuando uno se va debe tener claras dos cosas: la primera que el pasado no es lo que pasó sino lo que recuerdas; y la segunda que recuperas el derecho de decirles a algunos que se vayan al cuerno», ha apuntado en Madrid durante su discurso de recepción del premio 'Antena de Oro' extraordinaria a la política, que concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Fernández, que dejará la política activa cuando termine el presente mandato al frente del Ejecutivo autonómico, ha añadido que por el momento no ha hecho «esa lista». «Será muy pequeña y no habrá en ella ningún periodista», ha añadido.

Además, el presidente asturiano y expresidente de la Gestora del PSOE, ha admitido ser «un dirigente analógico en un mundo digital». Al respecto, ha reflexionado sobre la posibilidad de que los robots se lleguen a comportar como humanos para apuntillar que «ahora mismo hay humanos, en la política, que se comportan como robots en el presente».

Javier Fernández, asimismo, afirmó que hubo un tiempo en que «lo que importaba no era ser de los nuestros, nadie quería representar él solo la parte sana de España, no se practicaba la política del instinto que prefiere sentir que comprender, los medios no vivían en la ilusión de que cada cinco minutos debe haber una noticia nueva y la burocracia de los partidos no actuaba con una lógica caníbal».

