José Ignacio Altolaguirre asume la Dirección de Seguridad Alimentaria del Principado José Ignacio Altolaguirre. Veterinario y funcionario de carrera es experto europeo en la gestión de calidad de los servicios sanitarios

José Ignacio Altolaguirre (Madrid, 1958) se hará cargo de la Dirección de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo. Veterinario y funcionario de carrera, es experto europeo en la gestión de la calidad de los servicios sanitarios y tiene una amplia experiencia en las materias que ejercerá. También ha desempeñado diversas responsabilidades en la Administración.

La Consejería de Salud, dirigida por Pablo Fernández Muñiz, está estructurada en cuatro direcciones generales: Salud Pública; Política y Planificación Sanitaria; Calidad, Transformación y Gestión del Conocimiento y, por último, Cuidados, Humanización y Atención Sanitaria. El último Consejo de Gobierno ya aprobó el nombramiento de sus titulares. Serán, respectivamente, Rafael Cofiño, Lidia Clara Rodríguez, Elena Llorente y Sergio Valles. El Ejecutivo también acordó que María Concepción Saavedra asuma la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

El nombramiento de José Ignacio Altolaguirre se hará efectivo la próxima semana. Su dirección, dependiente de Salud Pública, sustituirá a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. Altolaguirre ya ocupó puestos de responsabilidad en la misma, como jefe del servicio de riesgos ambientales y alimentarios y responsable de programas de control oficial de alimentos. Miembro del Comité Permanente de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Colegio de Veterinarios de Asturias, también ha participado en el desarrollo del Plan de Salud del Principado.

Trayectoria profesional

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense (Madrid) y experto europeo en gestión de calidad de los servicios sanitarios, Altolaguierre es funcionario de carrera desde el año 1988. Trabajó como veterinario clínico y veterinario oficial de Salud Pública y ha desempeñado los cargos de responsable de Programas de Control Oficial de Alimentos y jefe del servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. Posee una amplia formación en materia de seguridad alimentaria y calidad y ha participado como experto tecnológico en el Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) y como tutor y ponente en numerosas actividades formativas de ámbito nacional e internacional, designado por la Comisión Europea para la impartición de cursos sobre auditorías de sistemas APPCC en países del entorno MERCOSUR (Argentina, Uruguay, Paraguay) y para el desarrollo de la formación on line sobre esta materia dirigida a funcionarios inspectores de la Unión Europea en el marco de la estrategia Better Training for Safer Food.

Miembro del Comité Permanente de Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, ha participado en numerosas ponencias y grupos de trabajo y es autor de varias publicaciones en materia de higiene alimentaria y sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. Ha participado también en el desarrollo del Plan de Salud del Principado de Asturias, del Plan Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria y del Plan de Salud y Medio Ambiente.