El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  2. 2 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  3. 3

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  4. 4

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  5. 5

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  6. 6 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  7. 7

    Ourense 4-2 Real Oviedo: otro bochorno y ridículo azul en la Copa del Rey
  8. 8 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  9. 9 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  10. 10 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias