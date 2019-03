«La ilusión que veo me recuerda a la campaña del 82 de Felipe González» Juan Cofiño, exconsejero y número tres de la candidatura del PSOE al Principado, en Oviedo. / ALEX PIÑA Juan Cofiño | Exconsejero y número tres en la candidatura del PSOE al Principado «Aunque a uno le cuesta salir de su zona de confort, tras darle muchas vueltas me decidí a aceptar el reto de ir en la lista electoral de Adrián Barbón» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Miércoles, 13 marzo 2019, 04:01

Tras dieciséis años apartado de la política activa, regresa con fuerza al terreno de juego. Juan Cofiño (Prunales, 1957), que llegó a ser el diputado más joven de la Junta General y a ocupar el cargo de consejero de Infraestructuras y Vivienda entre 1993 y 1995, ocupa ahora el tercer puesto en la candidatura socialista al Principado, tras Adrián Barbón y Celia Fernández.

-¿Cómo recibió la propuesta?

-Me la hizo llegar el propio candidato a finales de la semana pasada. Adrián Barbón ha explicado ya las razones que le llevaron a ello. Dentro del nuevo reglamento que disciplina la elección de candidatos en el PSOE se establece una consulta a las bases. Su ejecutiva y él han ordenando los nombres votados y se han reservado la posibilidad de incorporar a alguna persona que no hubiera participado en ese proceso, pero que consideraran de interés para la lista electoral.

-¿Por qué ha decidido regresar a la política tras dieciséis años?

-Yo no estaba ya en este escenario desde el punto de vista mental, aunque soy una persona ilusionada con el proyecto que encarna Pedro Sánchez en España y Adrián aquí. Aunque a uno le cuesta a veces salir de la zona de confort personal, tras meditarlo, darle muchas vueltas y compartirlo con su ejecutiva y con él, finalmente me decidí a aceptar el reto, al tiempo que les agradezco la confianza.

-¿Tenía el gusanillo de volver?

-No (risas). Siempre me ha gustado la política. De hecho, fui el diputado más joven de la Junta General en su época actual, así que madrugué mucho. Pero me fui de esa primera etapa hace dieciséis años a ejercer mi profesión como abogado y recientemente la dejé, me desvinculé del grupo de empresas en el que estaba y surgió esto. La política la he seguido siempre. A los que, con 18 años nos pilló la Transición, la política nos marcó para toda la vida. Aunque no estaba en mi imaginario esta situación, surgió. La ejecutiva regional entendió que les aportaba algo y el candidato también y yo acepté.

-¿A qué se ha dedicado estos años?

-Fui director jurídico y de regulación de Telecable durante varios años. Luego cuando fue adquirida por Euskaltel, ocupé el mismo cargo dentro del grupo. En los últimos años, mi puesto de trabajo estaba repartido entre La Coruña, Bilbao y Gijón. Y una de las razones de abandonarlo fue ese exceso de movilidad.

-¿Qué puede aportar en un momento tan convulso para la política?

-Quizá es un privilegio de la edad o todo lo contrario, pero si algo puede aportar alguien con 61 años es experiencia. Creo que ese es el interés que han visto tanto la ejecutiva como Adrián y así me lo han traslado. Porque esta es la época de otra generación, de los que ahora tienen 40 años. Es decir, que los protagonistas de esta etapa política son Pedro Sánchez, Adrián Barbón y toda esa generación que afortunadamente ha dado el paso de comprometerse con Asturias, España y la política. Espero aportar lo que dan los años: un poquito de experiencia y de conocimiento de la Administración y de Asturias.

-¿Ha hablado con Barbón del papel que tendrá si el PSOE gana las elecciones? Por ejemplo, si tendrá responsabilidades en el Gobierno.

-No. No tenía esto en el imaginario y mucho menos proyecciones de futuro. Considero que era necesaria una renovación generacional. Siempre dije que la generación de la Transición, que rindió muy buenos servicios a España, se prolongó demasiado en el tiempo. Llegó la renovación de personas y, con ella, la de las ideas. El protagonismo es de esta generación; con errores y aciertos, es su hora.

-Fue consejero de Infraestructuras, uno de los puntos débiles de Asturias. ¿Cuáles son las medidas más urgentes que habría que adoptar?

-No sé si tenemos ese punto débil, lo que ocurre es que perdemos un poco la perspectiva. Somos una región periférica, que se caracterizan por tener problemas de comunicación con el entorno. Pero, en los últimos treinta o cuarenta años, se han superado los más relevantes: la variante de Pajares, las autopistas del Cantábrico y con Madrid... Hay temas de futuro porque esto de la comunicación nunca se acaba. Quizá la reordenación del transporte en la zona central, las cercanías ferroviarias... son aspectos relevantes. Más allá de otras infraestructuras de comunicación que no hay que descuidar y que son las relacionadas con la nueva revolución tecnológica.

-¿Cómo ve el partido después de tantos años lejos de la primera línea política?

-Yo que estuve en la actividad privada muchos años y tengo en la retina aquellos momentos, me encuentro sorprendido favorablemente porque la ilusión que estoy viendo me recuerda mucho a la época del 82-83 con la campaña por el cambio con Felipe González en la que nos incorporamos muchos de aquella generación.

-El panorama político es ahora muy diferente, con una amplio abanico de partidos. ¿Ve complicada la gobernabilidad?

-Ya veremos cuál es el resultado electoral. Efectivamente hay mucha más oferta y todo parece que indicar que la representatividad está más fraccionada. Creo que la gobernabilidad, con mayorías o sin ellas, debe estar presidida siempre por el ánimo de buscar acuerdos y consensos. Y el PSOE ha sido el partido de los acuerdos y consensos desde que estamos en la etapa democrática. Por lo tanto, no nos es ajeno en absoluto, está en nuestro ADN, esa dinámica negociadora. Y si los números lo exigen tras la consulta electoral, intentaremos conciliar posturas. El PSOE ha sido siempre un partido institucionalista y de gobierno y en esa línea vamos a estar.

-La fragmentación se extiende a la izquierda. ¿Cómo se puede recuperar la cohesión frente a la derecha?

-El fraccionamiento ha afectado a los dos grandes bloques ideológicos. El PSOE ha sabido combinar su ideología de izquierdas con una capacidad de negociación bastante transversal. Nuestra base de partida es que, si conseguimos la mayoría absoluta, gobernaremos; si no, pero somos el partido más votado, intentaremos consensuar una sólida base de acuerdos con los partidos con los que tengamos más cosas en común. Es evidente que siempre será más fácil con formaciones que estén más cercanas en el ideario y programa político que con aquellas de extrema derecha.

-¿Cuáles son sus expectativas electorales?

-Las expectativas electorales del PSOE han sido siempre las de salir a ganar. Las encuestas que se manejan últimamente, y hay que tomarlas con precaución, parece que augura todas ellas, con más o menos intensidad, una victoria del PSOE bastante amplia. Vamos a ver si se confirma; intentaremos hacer una campaña lo más intensa posible para llegar a los ciudadanos y explicarles bien nuestro proyecto para ampliar aún más esa proyección que nos otorgan las encuestas.