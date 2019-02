Juanma Moreno afronta su primera crisis de Gobierno en Andalucía tras la renuncia del consejero de Hacienda Juanma Moreno. / Efe García Valera deja el cargo por un problema de salud y será sustituido por el diputado nacional por Ceuta Juan Bravo CECILIA CUERDO Sevilla Lunes, 11 febrero 2019, 20:52

El presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, afronta apenas 20 días después de formar gobierno su primera remodelación tras la sorpresiva dimisión del responsable de Hacienda, Alberto García Valera, que deja el cargo por problemas de salud. Su sustituto será el diputado nacional por Ceuta Juan Bravo Baena, según informó este mismo lunes el ejecutivo autonómico.

Fuentes del equipo de García Valera, de 47 años y considerado uno de los fichajes estrella del nuevo ejecutivo PP-Ciudadanos, confirmaron que el motivo de su renuncia dos semanas después de tomar posesión del cargo se debe a un asunto médico. Hace unos días sufrió un desvanecimiento y tras las pertinentes pruebas le fue diagnosticada una dolencia cardíaca. El equipo médico que le ha atendido, explican desde la Oficina del Portavoz, le ha prescrito «reposo absoluto», algo incompatible con la «intensa labor» del Gobierno andaluz. Hacienda está llamada a ser el área estrella del ejecutivo, ya que no sólo asumirá el peso de realizar las cuentas andaluzas, sino que debe preparar la reforma fiscal que pretenden implantar populares y naranjas y la auditoría que servirá de base para la reordenación del sector público andaluz, otro de los compromisos electorales del primer ejecutivo no socialista en la región. Por este motivo, y pese al interés que tenía por el reto que se le planteaba, señalan las fuentes, este mismo lunes comunicó al presidente Moreno su decisión de no seguir adelante.

García Valera, uno de los cargos independientes que fichó el PP, dejó la dirección andaluza de la consultora Ernst Young (E&Y) para enrolarse en el Gobierno de Juanma Moreno. Allí llegó procedente del Ministerio de Hacienda, donde fue director general de Tributos durante el mandato del PP con Cristóbal Montoro, y después también con la socialista María Jesús Montero unos meses. Fue además delegado especial de la Agencia Tributaria de Andalucía y delegado ejecutivo y jefe regional de aduanas.

La remodelación del ejecutivo se ha resuelto en apenas unas horas, dado que a media tarde el jefe del Gobierno andaluz anunciaba al sustituto de García Valera. Será el diputado del PP por Ceuta Juan Bravo, cuyo nombramiento será conocido este martes por el Consejo de Gobierno que debe terminar de aprobar la estructura de las consejerías, dado que muchos escalafones intermedios aún no están nombrados y hay competencias aún sin concretar. Bravo Baena, inspector de Hacienda y experto en Derecho Tributario y lucha contra el fraude fiscal, ha pasado gran parte de su vida profesional vinculado al sector público, donde ha ocupado diversos puestos en la Agencia Tributaria, entre ellos la delegación de Ceuta.