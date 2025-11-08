Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Organizado con esmero para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las autonómicas andaluzas, que se celebrarán en junio -sin fecha fijada ... aún-, el Congreo que el PP este finde en Sevilla se ha visto empañado por las negociaciones entre los populares y Vox para elegir el sucesor del dimitido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a los de Santiago Abascal que «se dejen de politiqueos» para que el Govern «se ponga en marcha».

Las negociaciones entre PP y Vox acaparan la actualidad pese a que la cita tiene previsto contar con la presencia de varios barones de la formación, como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, o la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha caído en el último momento por una «insiposición». Alberto Núñez Feijóo cerrará el fin de semana con una intervención ante los suyos este domingo.

López Miras, ha considerado este sábado que «el Partido Popular tiene la obligación de dar estabilidad y es lo que vamos a hacer» en las negociaciones que mantiene su partido con Vox para encontrar un candidato que releve a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana tras su dimisión.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la segunda jornada del XVII Congreso Autonómico del PP andaluz que tiene como objetivo la renovación del liderazgo de Juanma Moreno, López Miras ha reivindicado que «los valencianos votaron estabilidad» y ese propósito ha sostenido que se garantiza «a través del Partido Popular».