Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez
La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García
Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53
La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.
La decisión de la justicia de abrir una investigación para determinar si Cerdán mintió en sede parlamentaria, un delito castigado con hasta un año de cárcel, cobra especial relevancia porque se produce solo unos días antes de que Pedro Sánchez comparezca ante esta misma comisión el próximo 30 de octubre.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
