El juez autorizó los primeros permisos del preso fugado pese al informe en contra de la prisión Un agente de la policía vasca fotografía el exterior del local donde se cometió el crimen en diciembre de 2000. / R. Villalón La Policía descarta que Guillermo Fernández esté en Cantabria y considera que ha podido huir fuera de España con su pareja sentimental DANIEL MARTÍNEZ Santander Viernes, 27 julio 2018, 08:10

«Estoy cansado». «Ya estoy muy quemado de estar aquí». Esos eran dos de los mantras que Guillermo Fernández, el preso condenado por asesinato y violación que el pasado domingo no volvió a la cárcel de El Dueso (Cantabria) tras un permiso de una semana, solía repetir a los pocos internos con los que tenía relación. A quienes han convivido estos últimos años con él entre los muros de la prisión de Santoña no les extraña demasiado su fuga. Era consciente de la gravedad de sus crímenes. De que a los padres de Ana Rosa Aguirrezábal, la joven que violó y asesinó en Vitoria en 2000, nunca pagaría demasiado por lo que hizo a su hija. «Aunque me muriera o estuviera aquí metido toda la vida no la recuperarían», cuentan que solía decir a los tres o cuatro compañeros con los que por la noche se juntaba en su celda a fumar porros cuando los conseguían. Pero también pensaba que ya había cumplido de sobra con la ley.

Quizás por eso pensó que 17 años entre rejas –al menos le quedaban otros ocho– ya eran suficientes. En diversas ocasiones había solicitado el tercer grado y siempre recibía un no por respuesta. Eso le convenció aún más de que tenía que salir de allí porque «pensaba que estaba totalmente rehabilitado». Esta vez, después de disfrutar más de 40 permisos y cumplir escrupulosamente, tomó la determinación de dar el paso. Los primeros permisos los consiguió hace más de cinco años. El juez de vigilancia penitenciaria dio el 'ok' con el voto en contra no vinculante de la junta de tratamiento de la cárcel. Los que mejor le conocían dijeron que 'no', pero ellos no tenían la última palabra. En las siguientes ocasiones, al ver que sus informes no tenían efecto, cambiaron de criterio.

Los investigadores de la Policía Nacional que se han hecho cargo del caso están convencidos de que ya no está en Cantabria. Es más, sostienen que la hipótesis más probable es que haya escapado fuera de España con su pareja, una mujer de Torrelavega con la que llevaba varios años de relación. A ella también han intentado localizarla, pero es imposible. Está en paradero desconocido. «Lo más probable es que se hayan ido juntos voluntariamente, pero no descartamos nada», apuntan desde la Jefatura Superior de Cantabria. Estas fuentes señalan que la mujer se dedica a la compra venta de muebles procedentes de un país asiático.

El lunes El Dueso comunicó a la Policía Nacional la ausencia del interno y el miércoles, en un gran despliegue, hicieron pública la información que antes había adelantado El Diario Montañés. En las redes sociales difundieron su fotografía, dijeron que era peligroso y pedían la colaboración de toda la ciudadanía para localizarle lo antes posible.

🚩URGENTE. POR FAVOR, MÁXIMA DIFUSIÓN

Guillermo Fernández Bueno es un violador y asesino que se ha fugado de la cárcel de #Santoña (#Santander) en un permiso.

Si le has visto o tienes algún dato: 📞091 pic.twitter.com/j5MXsUXjSt — Policía Nacional (@policia) 25 de julio de 2018

Los funcionarios y los internos coinciden en la descripción del personaje: soberbio, pero tranquilo y poco amigo de los problemas. «Al revés, cuando había un conflicto intentaba mediar y ayudaba a adaptarse a los nuevos», apunta un expresidiario con el que compartió algunas horas y confidencias.

Eran muy pocos con los que hablaba de sus crímenes, siempre sin entrar en detalles y excusándose en la cocaína. Sólo cuando el vínculo era muy sólido le podían tirar de la lengua. También les hablaba de Elena, la chica a la que había conocido y con la que tenía planes de futuro. Coincidió con ella dentro de El Dueso por su condición de trabajadora social. Pronto empezaron a cartearse, después se veían con un cristal de por medio y más tarde coincidían en los encuentros íntimos que permitían los vis a vis. «Decía que quería ver mundo con ella, hasta se habían comprado una furgoneta», recuerdan ahora esos internos.

Ese vehículo puede ser una de las claves de la investigación. Porque Guillermo no tiene pasaporte, su DNI está marcado –llamaría la atención en cualquier control policial– y no podría coger un avión al extranjero. Pero sí viajar por carretera. El runrún en la prisión es que ha podido ir a Rumanía. Incluso más lejos, a la India. En la celda, que dejó prácticamente vacía antes de irse de permiso –los funcionarios tienen claro que la huida no la planificó en un día–, apareció una guía de viajes de este país. En cualquier caso, parece poco probable que esté allí.

Los que le conocieron cuando llegó y los que coincidieron con él estos últimos años hablaban de un cambio físico y psicológico «radical». Gracias a las muchas horas en el gimnasio había ganado mucha musculatura. «Antes era delgado y poca cosa, ahora es tres veces él, con el pelo largo y liso», describe el exinterno que, cuando era capaz de obviar su historial delictivo, llegaba a empatizar con él y su discurso 'hippy', de amante sobrevenido de lo natural y del surf. Cuando estaba en el patio solía pasear solo y con los cascos en las orejas.

Avisos en el País Vasco

No sólo la Policía Nacional está tras la pista de Guillermo. También la Ertzaintza se ha sumado a su búsqueda después de que varias llamaran alertando de su presencia en las localidades de Hernani y Pasajes. En principio, esas pistas no han llevado a nada. «Tiene un entorno en Vitoria y no descartamos que esté