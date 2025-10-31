El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carmen Pano tras declarar el pasado 25 de febrero en el Supremo Efe

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

Entre la información que el Supremo remite a la Audiencia Nacional está la declaración de la empresaria Pano que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Además de instar a la Audiencia Nacional a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar ... a que personajes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo, el juez del Supremo Leopoldo Puente también insta a su colega de la calle Génova Ismael Moreno a que «investigue» en qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal de Carmen Pano, cuya testifical envió a la Audiencia Nacional este viernes. En esas manifestaciones -que la empresaria ha reiterado ante el juez del 'caso hidrocarburos' Santiago Pedraz y ante la comisión del Senado- se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  5. 5

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz