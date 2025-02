El juzgado de vigilancia mantiene el tercer grado a Bassa y Forcadell

Carme Forcadell, expresidenta de la Cámara catalana, y Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la Generalitat, ambas en prisión cumpliendo una pena de sedición, mantienen de momento el tercer grado penitenciario.

El juzgado de vigilancia penitenciaria ha decidido esta mañana mantener el régimen de semilibertad ... a las dos dirigentes secesionistas al que accedieron en el mes de julio tras su aprobación por parte de Instituciones Penitenciarias de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Accedieron al tercer grado los nueve presos del 'procés', pero en el caso de los siete reos varones, el juzgado de vigilancia penitenciaria se lo revocó tras un recurso de la Fiscalía.

No así a Forcadell y Bassa, que ahora están a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. La Fiscalía anunció ayer la presentación de un recurso contra el tercer grado de las dos políticas secesionistas y pedía que se suspendiera de forma cautelar las salidas de prisión de las dos presas, como ocurrió con el resto de reos, a la espera de que el Supremo resuelva sobre el fondo de la cuestión, sobre si tienen que estar clasificados o no en tercer grado. Pero en el caso de los siete presos varones esa espera es con el tercer grado suspendido de forma cautelar y por tanto en segundo grado, mientras que Bassa y Forcadell lo mantienen intacto. De entrada, el juzgado de vigilancia penitenciaria ha evitado suspender las salidas de lunes a viernes durante el día y los fines de semana en casa, contra del criterio de la Fiscalía.

La propia exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa, tras la presentación del recurso por parte de la Fiscalía, dio por hecha su inminente entrada a la cárcel, sin tercer grado. «En cuanto el juez admita a trámite el recurso, volveremos a entrar a prisión», señaló. De lunes a jueves, duermen en la cárcel y salen para hacer labores de voluntariado o para trabajar y de viernes a lunes pueden permanecer en sus casas.

El juez Jesús Ignacio Moncada discrepa de la posición de la Fiscalía, que reclamó la ejecución inmediata de la suspensión del tercer grado. Según el magistrado, el tercer grado no ha sido revocado aún para ninguna de las dos presas y en consecuencia «la situación de grado queda igual que anteriormente, en tanto en cuanto no ha sido objeto de revocación». «Encontrándose desde el inicio de la tramitación la penada en situación de tercer grado, debe entenderse que prosigue en tal situación en virtud de acuerdo administrativo de inmediata ejecución, que no ha sido revocado», insiste.

La Fiscalía sostiene que el tercer grado es incompatible con la pena impuesta a las dos dirigentes secesionistas, que a su parecer debe ser «un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente». «El internamiento efectivo es el único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley», justifica el fiscal. A su juicio, el tercer grado dejaría impune el delito por el que fueron condenadas. Además, argumenta que ninguna de las dos ha cumplido una cuarta parte de su condena y que no hay «auténtica asunción delictiva», porque Forcadell y Bassa reconocieron los hechos por los que fueron condenadas, pero no el delito por el que se las condenó, e insiste en que no se han sometido a ningún programa penitenciario de tratamiento específico para condenados por sedición.

Ahora, el Tribunal Supremo podrá tomar la última decisión sobre la clasificación penitenciaria de ambas.