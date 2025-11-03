El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Begoña Gómez Efe

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó, bgomez@presidencia.gob.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  5. 5 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  8. 8 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  9. 9 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas
  10. 10 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez