El juez rechaza expulsar al PSOE del 'caso de los sobres' y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido

El PSOE podrá seguir, al menos por el momento, siendo acusación popular en la denominado 'caso de los sobres' en el que la Audiencia Nacional ... investiga sobre sus supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García por parte de Ferraz. El juez Ismael Moreno ha rechazado la petición del PP y del resto de acusaciones personadas en el 'caso Koldo' de expulsar a la formación socialista porque ésta no está investigada como tal.

En esa línea, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional afirma que la tesis de los populares de que el Partido Socialista «está siendo objeto de investigación en la misma causa» en la que ejerce la acusación popular «no deja de ser una conjetura» o una «hipótesis», al menos, en este momento de la instrucción y cuando la pieza separada sobre estos pagos no aclarados por Ferraz al exministro y su asesor está dando sus primeros pasos.

Según Moreno, el hecho de que se pueda estar investigando las actividades de miembros o exmiembros del PSOE, no es motivo «suficiente» para «establecer una relación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o de tales investigados, a falta de actuaciones procesales concretas y determinadas».