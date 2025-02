Podemos se revuelve ante las acusaciones de su presunta financiación irregular

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 13 de agosto 2020, 10:17 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

«Máximo respeto a la independencia del Poder Judicial». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado este jueves a salir en defensa de los jueces para amortiguar el ataque frontal de Podemos contra el instructor de su caso en un juzgado de Madrid. La formación de Pablo Iglesias acusó al magistrado Juan José Escalonilla de «hacer cosas raras» y orquestar una «causa general» coincidiendo con la moción de censura que presentará Vox contra el Ejecutivo en septiembre. «No tienen nada», aseguró este jueves el portavoz parlamentario Pablo Echenique.

Desde que Escalonilla decidiese imputar a Podemos como persona jurídica y llamar a declarar en calidad de investigados a tres altos dirigentes para determinar, entre otras cosas, si la formación de los círculos tiene una 'caja B', este juez se ha convertido en el blanco continuo de sus críticas. Los dirigentes morados acusan al instructor de actuar sin pruebas y censuran que se haya basado para investigar en el testimonio del excoordinador jurídico del partido, José Manuel Calvente, que fue despedido en diciembre de 2019 después de un supuesto caso de acoso sexual que la justicia ha acabado desestimando.

«No doy crédito de que hablen de una 'caja B'», remarcó el secretario de Organización, Alberto Rodríguez a través de un vídeo en su perfil de Facebook. El diputado de Podemos insistió en que se trata de un fondo denominado «de solidaridad» en el que los dirigentes de la formación aportan donaciones que van destinadas a «iniciativas sociales». Los cargos públicos adquirieron el compromiso de ceder una parte de su sueldo al partido para que sus ingresos no superasen un cierto rango –en su momento, tres veces el salario mínimo–. «Es una cuenta –recalcó– a la que va el dinero que donamos de nuestro salario público».

En su declaración ante el juez el pasado 29 de julio, Calvente afirmó que esa misma caja es un agujero negro sin fiscalización que el partido estaría utilizano para sufragar gastos de entidades ficticias. «Que busquen lo que quieran», aseveró Rodríguez, que retó a los jueces a investigar las cuentas moradas a fondo para ver si encuentran «algún sobresueldo o alguna aportación» como en el Partido Popular. «La 'caja B' –subrayó– era lo que tenía el PP y lo usaba para pagar campañas electorales y ganar las elecciones y para pagar sobresueldos a sus cargos».

La formación de Iglesias ya tiene en su poder el testimonio íntegro del que fuera su abogado. El juzgado entregó este jueves al partido una grabación completa de la declaración y otra a Vox, que ejerce de acusación particular. Podemos se había servido de la supuesta «desaparición» de parte de esa declaración como uno de los principales argumentos para esgrimir «indefensión» en una causa que han recurrido judicialmente.

Rumorología

En las filas moradas insisten en que la denuncia del que fuera su letrado no tiene «ni pies ni cabeza» y le acusan de carecer de pruebas y recurrir a la «rumorología». En su declaración ante el instructor que parcialmente desveló este jueves La Sexta, Calvente habría empleado frases poco concretas en su acusación en torno a la financiación irregular de la formación morada. «Se están manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca. Son comentarios y rumorología de la militancia»; «es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto» o «se rumorea en el partido».

Cuestionada la solidez del testimonio de su exasesor jurídico, la dirección de Podemos insistió en que la investigación de Escalonilla quedará «en nada» y que su fin no es otro que la «difamación mediática» para desalojar a Iglesias y a demás ministros morados del Gobierno de Pedro Sánchez. «Es gravísimo y muy peligroso para la democracia que te puedan abrir un caso judicial porque un señor ha oído 'rumorología'», dijo la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. «Contra Podemos todo vale», denunció, por su parte, Echenique.

El portavoz del grupo confederal en el Congreso atribuyó este movimiento en los tribunales a una cortina de humo para tapar la salida de España del Rey emérito. «Que te puedan abrir un juicio y un akelarre mediático sin ninguna prueba mientras Juan Carlos I anda huido gastándose el dinero defraudado hace mucho daño a la confianza en la justicia y en los medios», escribió en Twitter.

Una teoría que respaldó el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que no dudó en tildar de «prófugo» al anterior monarca. El ministro de Consumo se quejó en las redes sociales del trato recibido por Podemos que contrasta, en su opinión, con el dado al «Borbón prófugo».

PP y Cs buscan la comparecencia de Iglesias este mes en el Congreso N. V. La oposición se moviliza en el Congreso para intentar forzar este mismo mes una comparecencia extraordinaria del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid haya imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido. Las solicitudes registradas llevan la firma de PP y Ciudadanos. Los populares pretenden que Iglesias explique en un pleno extraordinario aquello por lo que se investiga a su formación política y «cómo afecta» el horizonte judicial «al desempeño de su cargo». Además, este jueves suscribieron la petición de Ciudadanos, que reclama una comparecencia del vicepresidente por el mismo asunto, aunque en la Comisión de Calidad Democrática. Los liberales habían hecho horas antes un llamamiento al PP en busca de apoyo parlamentario. «Le pedimos que se sume a la iniciativa que Ciudadanos pone en marcha», trasladó el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal. Su formación política no puede por si sola impulsar una convocatoria de la Diputación Permanente, que es el órgano que estudia las propuestas de los grupos en los lapsos de tiempo entre períodos de sesiones. Según el Reglamento de la Cámara, los encuentros pueden ser convocados por la presidenta o a petición de dos grupos o de una quinta parte de los diputados. El PP volvió, además, a reclamar la dimisión de Iglesias «en coherencia con lo que él exigía al resto de partidos» y a ligar el destino de Pedro Sánchez al de su vicepresidente. «Que tome medidas y lo cese», zanjó en Antena 3 el vicesecretario Territorial de los populares, Antonio González Terol. Mientras, Vox pidió al jefe del Ejecutivo que «excluya a Iglesias en la Comisión Delegada del CNI». El partido de Santiago Abascal cree que Sánchez «podría ampararse» en que su número tres ya no cumple los requisitos «por haber demostrado, de obra o palabra, falta de honradez, deslealtad, falta de fiabilidad, no ser de confianza o indiscreción».