El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El juez que instruye el 'caso Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado «en este momento» pedir al PSOE los ingresos y salidas ... de la caja del partido desde 2017 y conocer a qué cargos y/o empleados se les pagó en efectivo, como solicitó la acusación popular ejercida por el Partido Popular.

En una providencia, el instructor no descarta reclamar dicha información tras interrogar la próxima semana como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, quien gestiona las liquidaciones en metálico de los gastos de representación.

Para el juez, «no ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente».

El PP, que unifica al resto de acusaciones populares personadas, presentó esta semana un escrito en el que solicitaba al instructor, con carácter «urgente», que requiriera al PSOE «todos los movimientos» de caja desde el año 2017 hasta la actualidad. Además, reclamaba que dicha información fuera aportada por los socialistas antes del día 29 de octubre, fecha en la que están citados a declarar como testigos Moreno y Rodríguez.

El exgerente compareció ayer en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y rechazó declarar por la próxima citación del juez, aunque garantizó que volvería a la cámara cuando se produzca está diligencia. Por su parte, su sustituta en la gerencia, Ana María Fuentes, sí declaró y aseguró que «cada euro» pagado a José Luis Ábalos y a Koldo García tienen su «soporte documental», negó la existencia de una caja paralela de dinero efectivo y afirmó que las cuentas del partido están auditadas por el Tribunal de Cuentas.