La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas
La instructora quiere interrogarle acerca de la información que tuvo de la emergencia y los motivos que trasladó a la dirigente para descartar el confinamiento
A. Rallo
Valencia
Martes, 9 de diciembre 2025, 14:08
Los mensajes de WhatsApp que Salomé Pradas aportó la semana pasada al juzgado han supuesto un pequeño terremoto, otro más, en las diligencias que comanda ... la magistrada. Se trata de las conversaciones con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y con el propio presidente de la Generalitat.
Más numerosas y relevantes resultan, sin embargo, las de Cuenca. De hecho, la jueza continúa con su instrucción a partir de ese material. De hecho, la magistrada acuerda recibir declaración nuevamente como testigo al ex secretario autonómico. Pretende interrogarle por los nuevos mensajes y la información que pudo tener al respecto de la emergencia.
