El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Manuel Cuenca, en el Congreso Efe

La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

La instructora quiere interrogarle acerca de la información que tuvo de la emergencia y los motivos que trasladó a la dirigente para descartar el confinamiento

A. Rallo

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:08

Comenta

Los mensajes de WhatsApp que Salomé Pradas aportó la semana pasada al juzgado han supuesto un pequeño terremoto, otro más, en las diligencias que comanda ... la magistrada. Se trata de las conversaciones con el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y con el propio presidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes
  10. 10 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

La jueza cita otra vez a la mano derecha de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas