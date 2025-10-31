La jueza de la dana pide a Vilaplana el ticket del parking al que fue con Mazón
La intructora reclama a la periodista que en su declaración del lunes aporte «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo que permaneció con el jefe del Consell»
Arturo Checa
Valencia
Viernes, 31 de octubre 2025, 12:11
La jueza de la dana sigue cerrando el cerco en torno al encuentro que mantuvieron en la tarde de la dana Mazón y la ... periodista Maribel Vilaplana. En un auto notificado este viernes, la instructora requiere a la periodista a entregar el ticket del parking en el que aparcó su coche antes de la comida en El Ventorro con el presidente de la Generalitat y hasta el que le acompañó el dirigente.
La magistrada, a instancias de una acusación particular, pide que entrege este ticket en la declaración que la periodista realizará este lunes 3 de noviembre en el juzgado de Catarroha.
La instructora también exige a Vilaplana «cualquier otro elemento documental que acredite el periodo en el que la testigo permaneció con el jefe del Consell ese día».
