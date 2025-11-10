La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración

La jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha descartado indagar si Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president ... de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, mintió en su declaración en calidad de testigo que se produjo hace justo una semana.

La titular de Instrucción 3 de Catarroja rechaza abrir una pieza separada por falso testimonio a la periodista en base a la jurisprudencia existente. Según una sentencia del Tribunal Supremo a la que se aferra la magistrada en un auto emitido este lunes, el falso testimonio «se acredita mediante el juicio de contrate de lo declarado por el testigo con la verdad judicial expresada en la sentencia».

«Consecuencia de lo expuesto es que no procede la apertura de pieza sobre falso testimonio, ni libramiento de testimonio por presunto delito de falso testimonio», concluye la instructor a tenor de esta base legal.

Asimismo, la jueza señala que la declaración como testigos del alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y del primer edil de Utiel, Ricardo Gabaldón, están todavía pendientes de tener fecha para que se les preste declaración en calidad de testigos para esclarecer sus conversaciones con el jefe del Consell durante el pasado 29 de octubre.