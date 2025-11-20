El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mazón, a su llegada al Cecopi cuando en el monitor marcaba la 20.28 horas. EFE

La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana

La magistrada continúa con su investigación para aclarar si el presidente dio indicaciones por teléfono a la consellera Pradas

A. Rallo

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

La investigación de la dana tiene por delante un calendario de cierta intensidad. Este viernes declara el dueño de El Ventorro y también el síndic ... del PP y aspirante a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Y a principios de mes lo hará el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Pero antes, este jueves, la instructora ha dictado diferentes resoluciones. Una vez más, y ya no es excepción, relacionadas con el presidente en funciones Carlos Mazón.

