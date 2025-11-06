El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Entrada al restaurante El Ventorro, el pasado 29 de octubre. Efe

La jueza de la dana reclama al parking el ticket de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón

El juzgado concede tres días a la empresa para entregar el documento tras declarar la periodista que no conservaba el resguardo

Arturo Checa y Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

El cerco sobre el tiempo que duró la comida el día de la dana entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana sigue estrechándose. La jueza que ... instruye la causa de la dana ha emitido una nueva providencia en la que reclama a la empresa del parking de la Glorieta que aporte «ticket, justificante o informe debidamente acreditado» que permita determinar la hora de entrada y salida del vehículo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

