El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La periodista Maribel Vilaplana. EP

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La magistrada reclama a Emergencias todas las grabaciones de las conversaciones entre las 12 y las 15 horas para ver si se comunicó la retirada de los bomberos del barranco del Poyo

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

La jueza de la dana sigue con su veloz instrucción después del auto del pasado martes donde volvía a cuestionar la actuación del presidente en ... funciones Carlos Mazón. En esta ocasión no se trataba de la gestión de la emergencia sino por supuestamente mentir en la comparecencia en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  4. 4

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  5. 5 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  6. 6

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10 Dos intoxicados por inhalar monóxido de carbono en una casa en un pueblo de Tineo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro