La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

La jueza de la dana ya ha recibido los vídeos de Mazón y su comitiva llegando al centro de Emergencias, ubicado en L'Eliana, el ... día de la dana. Se trata del documento que prueba que el máximo dirigente del Consell llegó a las 20.28 horas, minutos después de que se materializara el envío del Es Alert.

La declaración de un testigo este mismo jueves ha permitido conocer que Presidencia encargó un informe al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, sobre la llegada de autoridades al complejo de la Generalitat, así como su hora de entrada a las dependencias. El vídeo muestra cómo el presidente saluda a dos miembros del personal al llegar a las instalaciones.

Más novedoso resulta el metraje del otro archivo informático, el que capta la entrada de dos coches oficiales al complejo. El vídeo dura algo más de un minuto. Mazón sale del vehículo oficial, acompañado de su jefa de prensa, Maite Gómez. Recoloca algo su ropa y se dirige a la entrada al edificio donde se estaba celebrando el Cecopi.