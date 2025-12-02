El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana

El presidente acudió al complejo de la Generalitat a las 20.28 horas

A. Rallo

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:21

Comenta

La jueza de la dana ya ha recibido los vídeos de Mazón y su comitiva llegando al centro de Emergencias, ubicado en L'Eliana, el ... día de la dana. Se trata del documento que prueba que el máximo dirigente del Consell llegó a las 20.28 horas, minutos después de que se materializara el envío del Es Alert.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  2. 2 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  3. 3

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  4. 4 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7

    Comienza la búsqueda de Maritrini y su bebé en la balsa de Ribadesella
  8. 8 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  9. 9

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  10. 10 Un vidente predice el número de la Lotería de Navidad: tiene que ver con el apagón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana