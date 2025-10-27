La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco de las diligencias alrededor del presidente Carlos Mazón. En un auto notificado este lunes a las ... partes ha reclamado a Les Corts que aporte el certificado de las llamadas que el presidente efectuó en la tarde de la dana.

Se trata de una información que consta en un documento elaborado por Presidencia, pero no es el registro oficial de llamadas, como la factura de una compañía telefónica. En realidad, se trata de una selección de esas comunicaciones que se aportó a la la Comisión de Investigación de Les Corts.

Esta solicitud se produce antes de la testifical de la periodista que comió con el jefe del Consell, cuya celebración fue ordenada la pasada semana en un auto por la Audiencia de Valencia, a cuyo contenido alude la instructora. «El listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público», razona la magistrada.