El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La reunión del Cecopi. L. P.

La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts

La magistrada solicita esa información días antes de la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana

A. Rallo

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco de las diligencias alrededor del presidente Carlos Mazón. En un auto notificado este lunes a las ... partes ha reclamado a Les Corts que aporte el certificado de las llamadas que el presidente efectuó en la tarde de la dana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  4. 4 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  5. 5 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  6. 6 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  7. 7 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  8. 8

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  9. 9 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón
  10. 10 Boomer, equis, gen z... ¿Sabes a qué generación perteneces?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts

La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts