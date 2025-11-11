El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro García Ortiz se dirige al Supremo para sentarse en el banquillo acusado de revelar secretos. Reuters

El juicio al fiscal general entra en su momento cumbre con todo por decidir

Este martes se reanuda la vista oral con la testifical de más periodistas, fiscales y el decano de los abogados madrileños, que acusa a García Ortiz

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado afronta desde este martes la segunda semana de sesiones antes ... de quedar visto para sentencia. El propio Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación acusado de un delito de revelación de secretos, tomará la palabra el miércoles con todo por decidir. Su interrogatorio cerrará la fase testifical y pericial de la vista oral antes de exponer las partes, solo un día después, sus conclusiones finales.

