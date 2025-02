La Junta Electoral descarta el desalojo de la acampada de la plaza Universidad de Barcelona antes del 10-N

Cristian Reino Martes, 5 de noviembre 2019, 15:18 Comenta Compartir

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha desestimado esta mañana una petición cursada por Ciudadanos para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universidad de Barcelona. Según Ciudadanos, la acampada incurre en vulneración de la ley electoral al «constituir un acto de campaña con mensajes coincidentes con candidaturas electorales que se presentan a las elecciones y que puede perturbar el libre ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos al hallarse cerca de un colegio electoral». Ciudadanos reclamó que la acampada se declarara contraria a derecho y que se desalojara a los jóvenes y se pusiera fin a la «ocupación indefinida e ilegal de la vía pública» antes de las elecciones de este domingo. La Junta Electoral ha descartado el desalojo desde el argumento de que «no es su competencia ejercer competencias de orden público substituyendo a las autoridades gubernativas».

En relación con la acampada en sí y su incidencia electoral, la Junta Electoral señala que debe tenerse en consideración que se trata de un acto que no ocupa en su totalidad la plaza, que cuenta con una asistencia que «no le otorga una gran repercusión» (cerca de mil personas) y que el manifiesto que han aprobado los asistentes «no contiene mención alguna directa a ninguna fuerza política ni apelación directa al voto alguna, habiendo el mismo incorporado reivindicaciones o peticiones que van mucho más allá de las estrictamente relacionadas con las fuerzas de carácter independentista» (acceso a la vivienda, denuncia de la violencia de género, denuncia de la emergencia climática, denuncia de la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo, reivindicación de los derechos sociales, etc).

El organismo que vela por el funcionamiento de los procesos electorales sí que ve necesario adoptar algunas medidas respecto a la acampada. «Es función de esta Junta Electoral Provincial de Barcelona garantizar las condiciones de ejercicio del derecho al voto y, por tanto, que la formación de la voluntad de los electores y el ejercicio al voto se lleva a cabo en condiciones de absoluta libertad y sin ninguna perturbación», afirma. Por ello, insta a las autoridades a que garanticen el «correcto desarrollo de la jornada electoral, garanticen el libre acceso a los colegios electorales y que no se lleven a cabo comportamientos que perturben formación de la libre voluntad de los electores».Y a la vista de la configuración urbana de la plaza Universidad y, en concreto, de la zona de acceso al colegio electoral que se encuentra en la misma, la Junta pide a los Mossos que en la jornada electoral se halle «libre y expedito» el paso hacia el colegio electoral, así como «libre de símbolos políticos o reivindicaciones, debiéndose también garantizar que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio». «Las fuerzas y cuerpos de seguridad deben adoptar aquellas medidas que consideren pertinentes para impedir que los acampados puedan interferir con el normal desarrollo de la votación», remata la Junta.

La acampada en la plaza Universidad empezó hace una semana, coincidiendo con la huelga general convocada por los sindicatos universitarios.