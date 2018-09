La Junta pide colaboración ciudadana para frenar las amenazas a concejales y alcaldes 02:05 Miembros de la Corporación riosana y dirigentes de IU locales y regionales, en la concentración en repulsa de las amenazas sufridas por la alcaldesa y un edil. / J. M. PARDO IU reclama la convocatoria de una junta de seguridad regional para tratar de encontrar a los culpables «porque esto se puede escapar de las manos» PALOMA LAMADRID RIOSA. Martes, 25 septiembre 2018, 04:17

La Junta General del Principado condenó ayer las amenazas y ataques a cargos públicos municipales registrados en Asturias. Los últimos, sufridos por la alcaldesa y un concejal de Riosa. Los partidos con representación en el Parlamento asturiano aprobaron una resolución en la que hicieron un llamamiento a los ciudadanos «para que rechacen este tipo de actos execrables y para que colabore de forma activa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» con el fin de encontrar, lo antes posible, a los culpables.

La Junta General subrayó que los cargos electos representan a toda la ciudadanía, «con independencia de su filiación política o voto», por lo que los ataques dirigidos a ellos menoscaban la libertad del conjunto de la sociedad. «No nos van a parar con miedo». Este fue el contundente mensaje difundido ayer por la Corporación de Riosa tras las amenazas de muerte sufridas por la alcaldesa, Ana Díaz, y el concejal José Manuel Pello, ambos pertenecientes a IU. «O nos matan o nos aguantan», sentenció la regidora, quien pocos días después del crimen del edil llanisco Javier Ardines, también militante de la coalición, recibió un anónimo que decía: «Lo que le pasó a tu amigo Ardines no es nada comparado con lo que te va a pasar a ti». A lo que se suma el ataque perpetrado contra el coche de Pello, que apareció en la mañana del pasado sábado rayado por los cuatro costados, con las siglas DEP ('Descanse en paz') marcadas en el capó y el techo. La Corporación pidió «a la Junta General del Principado, la Federación Asturiana de Concejos y a los gobiernos de Asturias y la nación que analicen urgentemente si estos hechos violentos acontecidos en Asturias pudieran estar relacionados entre sí y, por ello, pudieran suponer una terrible involución democrática y de la convivencia, inaceptable en el cuarenta aniversario de la Constitución». No obstante, la delegada del Gobierno, Delia Losa, señaló que «en principio no tiene por qué haber ningún tipo de conexión entre las investigaciones del crimen de Javier Ardines y la de Riosa».

Calificó de «intolerable que cargos políticos sufran amenazas y vean dañados sus bienes» por personas que están en desacuerdo con determinadas medidas adoptadas por estos en el desarrollo de sus labores públicas. Asimismo, Losa aseguró que «las investigaciones de Llanes están muy avanzadas, ya están llegando resultados y esperemos que tenga una pronta resolución para que se solvente este desasosiego que se ha instalado en la sociedad». La alcaldesa estuvo respaldada por los otros dos grupos municipales, del PSOE y Foro, en el Pleno extraordinario celebrado en Riosa para aprobar por unanimidad una declaración institucional que rechaza estas amenazas.

«El Ayuntamiento quiere manifestar su más enérgica condena de este tipo de actos y a cualesquiera otros que atenten, de forma directa o indirecta, en el ejercicio de la política contra la democracia y las libertades», apuntó la primera edil en nombre de sus compañeros y en el suyo propio. Porque no solo los cargos de IU han sufrido estas amenazas. Como desveló ayer, también esta legislatura la portavoz del grupo municipal socialista de Riosa, Ana García, encontró carteles vejatorios en su coche y clavos en las ruedas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento riosano «exige la máxima diligencia para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el poder judicial investiguen hasta las máximas consecuencias este suceso (los daños en el coche de Pello), así como las amenazas que se han producido en forma de anónimos», reclamó la alcaldesa. Asimismo, la Corporación pidió la ayuda de los ciudadanos para que colaboren con los investigadores, así como «la protección y amparo de todos los poderes públicos». Tras la aprobación de la declaración institucional, los tres grupos municipales -excepto la concejala de Cultura, Laura Cabo, que no pudo acudir por cuestiones laborales- se concentraron ante el Ayuntamiento en repulsa de la violencia contra los cargos públicos. A este acto asistieron más de un centenar de vecinos y dirigentes locales y regionales de IU y otros partidos.

Celeridad en la investigación

Entre los asistentes se encontraban el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, quien solicitó a la Delegación del Gobierno que convoque una junta de seguridad «porque esto se puede escapar de las manos. No queremos que vuelva a repetirse algo como lo que pasó en Llanes. Ni siquiera como lo que pasó estos días. Una muerte sería intolerable», remarcó, al tiempo que pidió «un poco de celeridad» en la investigación del crimen de Ardines. «No se puede matar a nadie por estar en política. Reivindicamos que ser concejal es ponerte a disposición de los vecinos, pero eso no te puede costar la vida», subrayó.

Argüelles señaló que desconocía si existe relación entre lo ocurrido en Llanes y Riosa, pero destacó que «IU es la segunda fuerza municipal en Asturias y a veces eso genera resistencias». También acudió a la concentración Gaspar Llamazares, diputado autonómico de IU, quien instó a «cerrar esta puerta cuanto antes y de manera inmediata», en referencia a la violencia hacia los representantes públicos. Por su parte, Andrés Fernández Vilanova, parlamentario regional de Podemos, instó a la fuerzas del orden a que «persigan sin descanso estas actividades que son un ataque directo a la democracia en Asturias».

A pesar de las presiones recibidas, Ana Díaz anunció que volverá a presentarse a las elecciones. Aseguró que, si tenía alguna duda, se había despejado con lo ocurrido y pidió que este asunto «se destape porque, si aparece alguien detrás de estas amenazas en Riosa, creo que la vergüenza sería la mayor de sus condenas».