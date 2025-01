Junts acusa a Bolaños de «mentir» cuando dijo que el Gobierno negoció el decreto ómnibus

Junts no cede en la pugna con el Gobierno a cuenta del decreto ómnibus de medidas sociales. Los de Puigdemont han insistido este martes en exigir al PSOE que lleve las medidas al Consejo de Ministros por separado, en lo que respecta a la ... revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y por la Dana en Valencia, y en ese caso sí las apoyaría.

Los postconvergentes han elevado el tono contra el Gobierno, al que han acusado de mentir cuando afirma que negoció con los junteros el decreto ómnibus en el mes de diciembre, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. «Bolaños miente», ha afirmado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en TVE. «El Gobierno no ha negociado ni una coma», ha insistido. «Lo que ha hecho el Gobierno es aprobar un decreto sin negociarlo. Que el Consejo de Ministros apruebe hoy las medidas de urgencia y votaremos sí», ha señalado.

Junts se niega a aceptar que está negociando con el Gobierno la forma de reconducir el escollo sobre las medidas sociales. De alguna manera, sería reconocer que la suspensión de las negociaciones sectoriales anunciada por Carles Puigdemont semanas atrás ya no se está cumpliendo. Puigdemont paralizó los contactos con los socialistas por su negativa a tramitar la petición de que Pedro Sánchez debata sobre si debe someterse a una cuestión de confianza. Esta decisión de la Mesa del Congreso sigue pendiente. También lo está una nueva reunión en Suiza entre el PSOE y Junts, que según los nacionalistas debería marcar el devenir de la legislatura.

Junts niega estar negociando sobre el decreto, pero admite que el Gobierno y el PSOE saben lo que tienen que hacer porque así se lo han hecho llegar. El Gobierno de momento se niega a aprobar el decreto por partes e insiste en aprobar un nuevo paquete ómnibus como el de la semana pasada. Nogueras ha avisado: «No estamos para hacer de muleta de nadie ni para dar estabilidad al Gobierno». «Si la propuesta es o todo o nada, el Gobierno se equivoca», ha advertido. «No pueden colarnos cosas que no son urgentes», ha señalado. La formación nacionalista, con 7 escaños en el Congreso que son clave, admite que su voto contrario la semana pasada tenía un componente de rechazo al contenido en sí del decreto pero también de lo que implicaba como mensaje al Gobierno en pleno ultimátum, sobre si la formación debe o no romper ya con Sánchez.

Los soberanistas no ven avances en el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE («Pedro Sánchez no ha hecho nada», dijo ayer Jordi Turull) y el Ejecutivo no cede con el traspaso de las competencias integrales de inmigración a la Generalitat (Junts exige que los Mossos tengan el control de las fronteras).

Sobre la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont que podría desbloquear el embrollo, Nogueras ha asegurado que «no cree» que se celebre. Y con Alberto Núñez Feijóo, «tampoco».