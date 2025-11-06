El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025

Comenta

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha formalizado este jueves la ruptura con el Gobierno que anunció la pasada semana y lo ... ha hecho anunciando enmiendas a la totalidad de todas las leyes que presente el Ejecutivo, su voto en contra en las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

