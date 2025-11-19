El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Nogueras a Sánchez: «¿Se cree que con cuatro migajas tenemos suficiente»?

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

Junts per Catalunya ha vuelto a cerrar este miércoles la puerta a aprobar el techo de gasto del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado ... . Hace ya más de tres semanas que los de Puigdemont decidieron romper con los socialistas y bloquear todas sus iniciativas parlamentarias. En el Ejecutivo y en el PSOE, en cualquier caso, no se dan por vencidos y de hecho el Gobierno se propone presentar los Presupuestos en las próximas semanas. Ayer aprobó la senda fiscal y el techo de gasto. En la sesión de control al presidente del Gobierno, la portavoz juntera, Míriam Nogueras, ha reafirmado ante Pedro Sánchez la negativa de los postconvergentes a validar las cuentas del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  6. 6

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno

Junts tumbará los Presupuestos y el techo de gasto del Gobierno