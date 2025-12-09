Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

A pesar de los gestos y los intentos de acercamiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts volverá a tumbar este jueves la ... senda de estabilidad del Ejecutivo central, un paso previo a la elaboración de los presupuestos.

Los postconvergentes ya han tumbado las dos últimas propuestas aprobadas por el Gobierno y sometidas a votación en el Congreso en las últimas semanas. El secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha asegurado este martes que si el Gobierno mantiene la misma propuesta de techo de gasto, que los nacionalistas consideran que es «escandalosamente» injusta con las autonomías, el voto será negativo por parte de los siete diputados postconvergentes.

El Congreso, por tanto, volverá a rechazar la senda de déficit por tercera vez este año y los junteros provocarán una nueva derrota parlamentaria del Gobierno. No será la única, pues los de Puigdemont mantienen la amenaza de tumbar todas las votaciones impulsadas por los socialistas y Sumar. Solo votarán a favor, a sus propias iniciativas legales.

Junts valora que Sánchez entonara el 'mea culpa' y asumiera los incumplimientos. Pero la formación soberanista reitera que está donde estaba y que la legislatura solo puede reconducirse si los socialistas cumplen «todos» los acuerdos incluidos en el pacto de Bruselas. Es decir, el catalán tiene que ser reconocido de forma oficial como idioma de la UE, Puigdemont debe poder volver a Cataluña amnistiado, el Estado debe materializar la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat y se ha iniciar el camino para buscar un salida a la cuestión catalana, que el propio Sánchez califica ya de conflicto.

Junts se ha jactado de que el PSOE solo reaccione «ante el abismo» y se reafirma en su ruptura con los socialistas. «La decisión fue correcta», ha asegurado Turull en TV3. El número 2 de Junts cree que la legislatura española está en fallida, a pesar de los últimos movimientos del Gobierno, pero en cambio los junteros evitan pedir elecciones a Sánchez y descartan apoyar una moción de censura junto al PP. «Estamos preparados para elecciones», ha avisado Turull.