El responsable de las Juventudes de Ciudadanos en Asturias propone ilegalizar al PSOE «Es el único partido de los cuatro mayoritarios que cuenta con asesinados en su haber», expone Pablo Llaneza en su perfil de Facebook EL COMERCIO Gijón Jueves, 23 agosto 2018, 13:58

«Quizás habría que ilegalizar al propio PSOE» porque es «el único partido de los cuatro mayoritarios que cuenta con asesinados en su haber». La cita corresponde a Pablo Llaneza, cabeza visible de las Juventudes de Ciudadanos en Asturias, quien este jueves publicó en su perfil de Facebook una polémica reflexión ante el debate suscitado por la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El texto completo de Llaneza, que retiró horas más tarde, es el siguiente: «Si hablamos de Memoria Histórica, que no puede haber memoria histórica porque la memoria no es colectiva, la memoria es meramente individual; quizás habría que ilegalizar al propio PSOE. El único partido de los cuatro mayoritarios que cuenta con asesinados en su haber, con un grupo paramilitar en sus juventudes llamados los batallones del chiviris, con más de mil muertos en Asturias en el 34, o con la cal viva de los GAL y el señor X. Ah, y esto no es memoria; esto es Historia. La Historia del PSOE».

La postura de Llaneza sale a la luz horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley con el que el Gobierno prevé dar cobertura jurídica a la exhumación de los restos de Franco. La utilización de esta herramienta ha sido criticada por las formaciones conservadoras. De hecho, el PP ha anunciado que recurrirá el decreto y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dejado claro que su formación no va a apoyar la convalidación del decreto.

Discrepan con la fórmula jurídica empleada por el Ejecutivo socialista. Consideran que Sánchez debería desarrollar un proyecto de ley para dar cobertura legal a la decisión. La formación liberal se agarra, como el PP, al argumento de que el decreto ley, tal y como recoge el artículo 86 de la Constitución, es un instrumento excepcional para cuestiones urgentes. Y la exhumación de Franco, «después de 40 años», aseguran, no es prioritaria. En todo caso, Ciudadanos esperará a conocer el contenido del texto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes para definir el sentido final de su voto.