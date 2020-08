JxCat no descarta agotar la legislatura en el Parlamento catalán Artadi no cree que deban de convocarse las elecciones antes de que el Tribunal Supremo ratifique o no la inhabilitación de Torra M. E. A. Martes, 11 agosto 2020, 12:31

Quim Torra ha dejado correr el plazo que le hubiera permitido celebrar las elecciones catalanas el 4 de octubre, en plena resaca de hitos importantes para el indepedentismo como el aniversario del referéndum del 1-O. El presidente de la Generalitat se ha inclinado por esperar hasta que la pandemia se estabilice en Cataluña, una de las comunidades más golpeadas por el coronavirus, antes de llamar a las urnas. Aunque podría optar por agotar la legislatura. «Todos los escenarios están abiertos», ha reconocido la vicepresidenta de Junts, El Artadi.

En una entrevista de Europa Press, la diputada soberanista ha asegurado que en absoluto es impensable agotar el mandato. «La legislatura no acaba hasta dentro de poco más de un año, y todos los escenarios -ha reconocido- los mantenemos abiertos, siempre; entre otras cosas, porque las situaciones cambian muy rápido», y más con la crisis sanitaria.

Artadi no cree que deba ponerse fecha a los comicios antes de que el Tribunal Supremo ratifique o no la inhabilitación del presidente catalán, el próximo 17 de septiembre. «No podemos vivir en la fantasía de que si Torra convoca ahora no estará condicionado. Es evidente que lo estará», ha apuntado la dirigente de JxCat, que considera una falacia pedir que marquen el calendario electoral cuando «la justicia española ya ha interferido» en la legislatura catalana.

El debate sobre el adelanto electoral está sobre la mesa desde hace meses en Cataluña y fue el propio Torra el que lo intensificó el 29 de enero, cuando dio por agotada la legislatura y anunció que fijaría la fecha de las elecciones en cuanto el Govern pudiera aprobar sus presupuestos. Con el estallido de la pandemia, todo quedó en el congelador, a pesar de que la Cámara catalana validó las cuentas de la Generalitat en marzo.